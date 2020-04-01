Госдума приняла закон о кредитных каникулах для пострадавших из-за коронавируса

Закон вступит в силу в день, когда его официально опубликуют.

Документ подготовили депутаты совместно с Центрабанком и Минфином по поручению Владимира Путина. 25 марта президент РФ предложит предоставить каникулы для заемщиков, чей доход уменьшился более чем на 30% и-за пандемии коронавируса.

В течение каникул не будут начисляться штрафы и пени, а также банк не имеет права требовать досрочно выплатить кредит. Более того, не допускается обращать взыскание на залог или ипотеку или обращаться к поручителю. При этом, у заемщика имеется право на досрочное погашение кредита.

Согласно новому закону, граждане и ИП, получившие кредит до того, как документ вступил в силу, смогут до 30 сентября получить каникулы на срок до шести месяцев.

Кроме того, субъектам малого и среднего бизнеса разрешается до этой даты получить льготный период, если они ведут деятельность в правительственных отраслях.

Рассмотрение заявления будет осуществляться в течение пяти дней. Кредитор может потребовать у заемщика справку о доходах, выписку из регистра госуслуг о регистрации в качестве безработного или больничный лист. Центрабанк может установить список дополнительных документов.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что если в течение 90 дней заемщик не предоставит подтверждение, то договор, действовавший до наступления каникул снова начнет действовать. Соответственно, будут применены санкции.

Неделя с 31 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей. Всего, в России зарегистрировано более 2,3 тысяч заражений коронавирусом, из них в Свердловской области — 33 случая.