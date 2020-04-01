Куйвашев поручил расширить мобильный пункт приема граждан «Екатеринбург-ЭКСПО»

Губернатор проинспектировал пункт 31 марта, он отметил, что его поручение об организации пункта на три тысячи мест выполнено на «удовлетворительно», и поручил расширить возможности мобильного госпиталя.

Пока пункт развернут в рамках учений и подготовки к худшему сценарию развития пандемии. Однако он может быть использован в случае ЧС.

Мы осмотрели площадку, на которой в рамках учений развернут временный госпиталь, чтобы реально оценить возможности региона. Отмечу, что губернатор принял своевременное решение о проведении учений. Такие мероприятия очень важны и нужны сейчас,отметил полпред президента в УрФО Николай Цуканов, инспектировавший госпиталь вместе с губернатором.

Куйвашев подчеркнул, что сейчас в регионе отрабатываются действия всех служб, учения будут продолжены.