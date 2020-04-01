Мария Удинцева — 22 года, журналистка

Мария Удинцева

Живу в Тагиле с рождения, но на 4 году уезжала учиться в Санкт-Петербург. Работаю журналистом сетевого издания TagilCity. Работа нравится. Хотела стать PR-директором. Училась в СЗИУ РАНХиГС на специалиста по рекламе и связям с общественностью.

В свободное время читаю книги по саморазвитию, психологии, когнитивной нейробиологии, провожу время с друзьями или племянниками, иногда выезжаю на природу. Если сравнивать с тем же Питером, то в Тагиле досуга не так много. Но больше, чем на первый взгляд, просто не все места на слуху. Уезжать из Тагила пока не хочу, но не исключаю такой вариант. Город люблю за то, что он родной. Нравится, что тратится мало времени на дорогу. Места в пригороде у нас красивые. Люди здесь простые. Не нравится, что город промышленный. Реализоваться по моей специальности в полной мере не представляется возможным.

Юлия Суворова — 30 лет, выпускающий редактор

Юлия Суворова

В Нижнем Тагиле живу с рождения. Работаю выпускающим редактором TagilCity.ru. Я очень люблю свою работу. Вообще, заниматься журналистикой никогда не планировала. Журналистикой занялась лет в 25-26. И затянуло. Понравилось. Училась на юриста, хотела пойти работать в полицию. Но потом поближе познакомилась с работой правоохранителей и поняла, что это не мое. Не смогу выполнять приказы, если они будут противоречить моим внутренним убеждениям.

Свободное время провожу с дочерью, ей пять лет. Встречаюсь с друзьями, родственниками. Иногда бываю ленива — могу весь день провести за просмотром сериала или чтением книг. Досуг в Тагиле меня больше интересовал в юности. Но тогда выбора особого не было — «Наутилус», «Русская изба»… Сейчас молодежь уже и не знает что это. Во времена моей юности мы ходили в клубы, коих выбор был небольшой, либо тусили у того, у кого родители на даче, или наоборот, есть ключи от дачи. А сейчас лично у меня и моих друзей досуг стал более ленивый — сходить в ресторан вкусно поесть, немного выпить. А если в ресторане есть еще и детская комната — вообще прекрасно.

Из Тагила, да, хочу уехать. И уезжала — в Екатеринбург. Какое-то время там жила. Вернулась по семейным обстоятельствам. Уехать хочу, прежде всего, из-за экологии. Не хочу, чтобы моя дочь жила в городе, где воду нельзя пить, где каждый день запах от градообразующих предприятий такой, что впору покупать противогаз. В Тагиле нравятся люди. У нас очень много творческих, нестандартно мыслящих, интересных людей. Правда. Тагильчане на вид суровые, но, с нами точно никогда не скучно. Что не нравится? Уже говорила — экология.

Анна Кононова — 22 года, журналистка

Анна Кононова

Я родилась в Нижнем Тагиле, но всегда хотела уехать куда-нибудь подальше. И я уехала после школы в прекрасный город Уфа, где училась на историка и жила четыре года. Будучи там, хотелось быстрее вернуться в Тагил из-за близких людей не более. Но когда вернулась в 2019 году, захотелось обратно. Правда, из-за некоторых личных обстоятельств это невозможно. Остаётся только надеяться съездить в Башкирию на недельку, предаться воспоминаниям, погулять по любимым местам и встретиться с подругами (но «спасибо» коронавирусу, он забрал у меня и это).

Основная моя работа — журналистика. Честно скажу, это не моё призвание, но именно у TagilCity есть огромное преимущество — люди, с которыми я сижу в одном офисе. Второе моё занятие — преподавание в школе истории и обществознания по субботам. Пока не могу определиться моё это или нет и расцениваю это как очередной жизненный опыт. Хотя своих деток я люблю.

Что насчёт досуга в Тагиле… он есть, правда. При желании можно найти что-то своё.С Тагилом меня связывает только одно — люди, которые мне дороги. Хоть в городе и есть какое-то своё очарование, меня это ни капли не трогает. Не буду вдаваться в подробности об экологии, дорогах и трудоустройстве, об этих проблемах и так все знают. Лично мне в городе не хватает души что ли, он вгоняет в депрессию и давит. Гуляя по улицам, ты точно не встретишь улыбку прохожего или добрый взгляд.

Чего я хочу от жизни? Сама постоянно задаю себе этот вопрос и пока не могу найти ответ. Очень хочется вернуться в Уфу, в которую я действительно влюбилась с первого взгляда. Надеюсь, что когда-нибудь это произойдет и где-нибудь у памятника Салавата Юлаева я вдохну чистый башкирский воздух и скажу: «Вот теперь я счастлива, теперь я дома».

Нателла Николова — 31 год, внештатный райтер

Нателла Николова

В Нижнем Тагиле я живу с рождения. Работать сюда устроилась три года назад, когда была в декрете, и не смогла расстаться. Сейчас совмещаю основную работу и работу здесь. Это сложно, потому что практически нет свободного времени. Но я люблю работать с текстом, обдумывать, как выразить свои мысли, поэтому работа на TagilCity не дает моим мозгам засохнуть. Свое свободное время я провожу с семьей, встречаюсь с друзьями, стараюсь следить за новинками литературы и кино.

В Нижнем Тагиле есть чем заняться в свободное время, включая различные бесплатные мероприятия. Но в этом плане я пассивна, предпочту просто поболтать за чашкой чая дома. Сейчас молодежь ищет новые интересные развлечения. Это раньше мы просто гуляли по городу и ни о чем не думали, не зная куда сходить. Я вижу, что в Тагиле проходит множество движух, и направлены они в основном на молодежь. И это хорошо. Да, я бы хотела уехать из Нижнего Тагила. Об этом я задумалась не так давно. О переезде я начала думать, когда у меня появился ребенок. Ему я бы точно пожелала в будущем уехать отсюда. Чтобы не дышать тем, чем мы дышим, и не попадать в наши медицинские учреждения. Сейчас переехать мешает нерешительность, ипотека и то, что специальность мужа привязывает его к заводу, а уезжать в такой же индустриальный город просто нет смысла. Конечно, у проживания в Тагиле есть плюсы — нет пробок, город компактный, тихий. На мой взгляд, у нас очень простые, в хорошем смысле, люди. Но все-таки для меня Тагил депрессивный город, который вгоняет в тоску.

Юлия Степанова — 28 лет, журналистка

Юлия Степанова

в Нижнем Тагиле живу с 2008 года — тогда я поступила в педакадемию на специальность PR-специалист. Мой родной город — Невьянск. В 2013 году я выпустилась из вуза и сразу же устроилась журналистом в TagilCity. С самого начала я поняла, что это работа мечты: встречи с интересными людьми, возможность побывать там, куда обычных людей не пускают, разные крутые мероприятия, возможность работать удалённо и прочие преимущества, и, конечно, прекрасные коллеги. Очень люблю TagilCity, это как большой организм, который развивается и движется вперёд, а вместе с ним и ты.

За то время, что я живу в Нижнем Тагиле, вполне достаточно проследить, как изменился и город — начиная от внешнего вида и заканчивая поведением событий мирового масштаба. Я всегда говорю, что люблю Нижний Тагил за то, что он нечто среднее между мегаполисом и небольшим городом, не Екатеринбург, но и не Невьянск. Что касается досуга, то здесь вполне можно развлечься, если запросы небольшие — кино, парк развлечений, шоппинг. Лично я люблю куда-нибудь уезжать подальше к природе, и проводить время там — на Долгой, на Белой, на ферме в Висиме, мечтаю побывать в Ермаковом городище, видела, как создаются фигуры для него, где-то даже есть материал про это. Несомненно, эта сфера развивается, может, я ещё сама многого не пробовала. Для каких-то более масштабных, интересных мероприятий, а также за покупками, наверное, до сих пор принято ездить в Екатеринбург. Планов по переезду нет, но каждый раз мысль об этом проскальзывает, когда я чувствую запах с заводов. Всё-таки, экология здесь хромает. Но тем не менее это мой дом.

Анна Григорьева — 32 года, внештатный райтер

Анна Григорьева

В Тагиле живу с рождения. В TagilCity пришла работать два года назад. Сначала была внештатным райтером, потом журналистом, уже в штате. Сейчас снова райтер на удалёнке. В первую очередь в работе с новостями мне нравится постоянно быть в повестке, обо всём узнавать сразу. Для своих друзей и родственников я стала «человеком, который знает обо всём что происходит». Один из первых вопросов, который мне задают при встрече — ну что там новенького в новостях? И я рассказываю. Также в TagilCity отличный коллектив — интересные творческие люди.

Что касается Нижнего Тагила, то жизнь меня здесь собственно устраивает, но восторга не вызывает. Городу не хватает какого-то свежего глотка воздуха, нового видения. Досуг в городе, конечно, есть. Но хорошие интересные проекты почему-то часто держатся на голом энтузиазме. Наверно потому-то среднестатистическому тагильчанину это не нужно — все интересы сводятся к «пивасику на лавочке». При этом молодёжь у нас в городе классная, многие уходят от такого стереотипа, занимаются спортом, творчеством. Вот только многим из них не реализовать себя в Нижнем Тагиле и они уезжают. Ещё один огромный минус города — это экология. На эту тему можно говорить бесконечно. Уехать отсюда я бы хотела, но цель такую перед собой не ставлю. Только если подвернётся возможность. Мне бы хотелось жить там, где не бывает морозов и снега, не люблю зиму. И есть море и горы.

Александра Логинова — 30 лет, главный редактор в декрете

Александра Логинова

Я родилась в НТ. Работаю в ТС уже 10 лет, с 2010 года. За это время пробовала себя в самых разных направлениях деятельности, в итоге остановилась на работе главного редактора. Меня захватила работа в этой сфере — всегда быть в гуще событий, видеть реакцию читателей и героев публикации, восстанавливать справедливость и рассказывать интересные истории.

В родном городе мне нравится, что здесь живет моя семья — для меня важна поддержка моего рода, возможность общаться с близкими живьем, а не через интернет. Ничто не заменит личное общение, особенно когда постоянно работаешь онлайн. Многие педагоги думали, что после школы я уеду из города в Москву, Питер или хотя бы Екатеринбург, но мне эти города кажутся слишком суетливыми, равнодушными. В Питер я люблю ездить отдыхать как турист, он великолепен. Но в Нижнем Тагиле есть удивительные нюансы, которых нет нигде. Природа — практически в шаговой доступности! Почти в каждом районе города можно выйти к какому-то водоему или лесу. До декрета я любила после работы ездить на Ису: 15-20 минут от дома — и ты в лесу, на берегу озера, всюду птицы, рыбу видно и плавают ондатры. Или Валегин бор — этот лес вообще через дорогу от дома, знаете, сколько там земляники летом? Сейчас с мужем и сыном ездим гулять на Старатель — там сосновый бор, очень хорошо дышать (а экология у нас проблемная, поэтому так важна близость к природе).

Для досуга я всегда находила место — клубы, бары, кино, антикафе — все есть! Мы постоянно собирались с друзьями дома и играли в Мафию, ходили в лес на шашлыки, катались на лыжах — разве для этого нужно жить в мегаполисе с метро и миллионным населением? Рядом с домом — библиотека, я люблю живые книги читать, брала с собой в отпуск в дорогу. В театрах на лучших спектаклях — всегда аншлаги, причем многие мои знакомые ходят на спектакли по несколько раз, им очень нравится. Поэтому нельзя сказать, что в городе нет досуга или что он неразнообразный, плохой.Возможно, в городе мало современного искусства, каких-то трендовых вещей, которые, конечно, расцветают именно в столицах. И вот тут открывается настоящая проблема Нижнего Тагила — в городе практически нет такого важно для развития пласта — студенчества. Именно студенты — энтузиасты и романтики, иногда полуголодные (что так полезно для творчества и изобретательности) — двигают все процессы. Этого нашему городу не хватает больше всего. Некоторая молодежь не находит в городе поддержки — даже не столько финансовой, сколько отклика аудитории им не хватает. Потому что у нас очень небольшой пласт творческой интеллигенции, это специфика из-за предприятий и колоний вокруг города, это бесполезно отрицать. Просто мы — провинция, это не плохо и не хорошо, это просто факт.

Ирина Кирилова — 27 лет, внештатный райтер

Ирина Кирилова

В Нижнем Тагиле живу с рождения. В TagilCity работаю с октября 2019 года. Работа мне очень нравится. Во-первых, ты всегда в курсе событий, узнаешь все новое и актуальное. А еще здесь приходится постоянно учиться. Это мне и нравится.

Наш город я очень люблю. Мне кажется, что здесь каждый может найти что-то для развлечения. Я, например, люблю наши парки, кинотеатры, просто природу. Иногда достаточно просто выйти в красивое место и уже этого достаточно. О переезде отсюда я даже не думала. Мне все нравится. Город небольшой, не слишком шумный, все рядом.

Антон Селиверстов — 32 года, главный редактор

Антон Селиверстов

В Нижнем Тагиле я провёл в общей сложности три-четыре года. Всё это время меня восхищало насколько здесь активна культурная тусовка, состоящая из художников, скульпторов, актёров, писателей, поэтов, музыкантов. Вероятно, это некая гиперкомпенсанция — ответ мрачному индустриальному облику города. Но, кроме культуры и путешествий — вокруг Нижнего Тагила раскинулось множество живописных мест — городу, кажется, больше нечего предложить (если знаете что-то ещё, маякните). К тому же, его визитной карточкой является ужасная экологическая обстановка. Можно оправдывать это историческими обстоятельствами (город по сути создан металлургами и сюда приезжали не жить, а вкалывать), но включите кран с водой у себя дома и прислушайтесь. Мне не по себе от того, что я привык к этой вони: моюсь этой водой, чищу зубы, мою посуду…

Открывая серию этих публикаций, мы хотели собрать из мнений молодых тагильчан, нынешних, бывших и «временных», что-то общее, чем этот город может привлечь людей, заставить молодёжь здесь остаться, и, как по мне, получили неутешительные ответы (может быть, не там спрашивали). На поговорку «где родился, там и пригодился» отвечают другой — «рыба ищет где глубже, а человек где лучше». Зачем ждать, когда инфраструктура наладится здесь, если всего в сотне километров есть предложение куда симпатичнее?

С другой стороны, в местной «неглубокости» есть и возможности. Не нравится тагильский сервис, сделай лучше; не хватает приличных заведений, обустрой своё; нет театра по душе, открой свой, пусть и маленький. Займи незанятую нишу. Благо, желающие помочь всегда найдутся — как я уже сказал, в Тагиле полно инициативных личностей. Так что к тем, кто покидает город, я отношусь с пониманием, а те, кто, несмотря ни на что и даже вопреки, остаётся, вызывают истинное уважение. Как раз последние — главная причина, по которой мне всё ещё нравится этот город. Так что вот мой ответ на вопрос, зачем приезжать в Нижний Тагил: ради знакомства с тагильчанами, хотя бы с некоторыми из них. А с водой придётся потерпеть.

Александр Зверев — 21 год, журналист

Александр Зверев

Родился в селе Коптелово под Алапаевском. В Нижний Тагил родители переехали когда мне было 2 года. Сейчас учусь в ЕГТИ на специальности «Литературное творчество» у Николая Коляды. Работаю корреспондентом в TagilCity.ru. В принципе, работа нравится процентов на 40%, что очень, по-моему, хорошо. Но я знаю, что есть варианты намного получше и интереснее. Работать журналистом всю жизнь я не планирую — уверен, что надоест. Ну и ладно. В мире тысячи других намного более интересных занятий.

В свободное время я, в основном, смотрю фильмы, читаю всякое в интернете, по ночам, вечерам. Поругать Тагил тут не могу — интернет и тепло есть практически всегда. Иногда, тусуюсь с парой друзей. Хотя раньше делал это намного чаще. Мы ходим в бары, на выставки, так что досуг в Тагиле есть, в том числе и бесплатный. Также за городом прекрасная природа, куда мы часто ездим, или ходим. В Тагиле огромное количество интересных, творческих, самобытных людей, я думаю, на них город и держится.