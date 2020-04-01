Таможня не пускает в Свердловскую область гуманитарную помощь с масками и перчатками

Груз в 19 тонн на сумму 1 млн долларов закупил бизнесмен Игорь Алтушкин. В Китае были приобретены 10 млн масок, 10 тысяч защитных лицевых щитов, 4 тысячи защитных комплектов из медицинских очков, перчаток и халатов, а также термометры.

Рейс из Китая был намечен на 9 апреля, однако Уральская таможня потребовала уплатить налоги и сборы за груз, что составляет 30% от общей стоимости товаров.

Все закупленные товары бизнесмен хотел безвозмездно предать правительству региона.

Источник издания отметил, что благотворители рассчитывали, что во время ЧС на товары будет введен нулевой налог. Также, по информации издания, Евгений Куйвашев написал письмо в таможню. В нем губернатор подтвердил, что товары закуплены не в коммерческих целях, а в качестве гуманитарной помощи.