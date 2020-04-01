У главного тренера «Локомотива» диагностировали коронавирус

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Наставник ярославского хоккейного клуба Майк Пелино и его жена заразились COVID-19.
Канадский тренер «Локомотива» Майкл Пелино и его супруга сдали положительные тесты на COVID-19. Об этом сообщает «Советский спорт».У специалиста возникли проблемы с возвращением на родину после остановки сезона в КХЛ. Сообщалось, что тренера долго продержали на таможне в аэропорту Нью-Йорка и не хотели регистрировать на рейс до Торонто. Однако сейчас Майкл Пелино находится дома.
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