У главного тренера «Локомотива» диагностировали коронавирус

Канадский тренер «Локомотива» Майкл Пелино и его супруга сдали положительные тесты на COVID-19. Об этом сообщает «Советский спорт».У специалиста возникли проблемы с возвращением на родину после остановки сезона в КХЛ. Сообщалось, что тренера долго продержали на таможне в аэропорту Нью-Йорка и не хотели регистрировать на рейс до Торонто. Однако сейчас Майкл Пелино находится дома.