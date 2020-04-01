В Екатеринбурге из-за коронавируса машины такси дезинфицируют перед выходом в рейс

Обработка проводится в течение нескольких минут. Средство для дезинфекции распыляется на контактные зоны. Таковыми являются двери и ручки, а также багажники автомобилей.

Сервис «Яндекс.Такси» обязал обрабатывать автомобили каждого таксиста, который собирается в рейс. Кроме того с водителей берется расписка, что автомобиль очищен.

После дезинфекции в салоне машины не остается запаха. Для обработки применяется средство, используемое для мытья больничных палат.

По наблюдениям таксистом, жители Екатеринбурга стали чаще садиться на заднее сидение автомобилей. При этом сами водители выезжают в рейс в масках.

Напомним, дезинфекция проводится в Екатеринбурге на всех видах транспорта. Для распыления средств применяются ранцевые опрыскиватели, а также аппараты высокого давления. Особое внимание уделяется сидениям, поручням, лестницам, эскалаторам и дверям.

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о введении в регионе дополнительных мер с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции. В число мер вошло социальное дистанцирование. Так, в общественном транспорте между пассажирами должно быть не менее полутора метров свободного пространства. Данная мера не касается такси.

В Свердловской области, по последним данным, зарегистрировано 33 случая заболевания коронавирусом. В общей сложности на территории страны насчитывается 2780 случаев заражения.