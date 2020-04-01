В Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса оборонный завод приостановил работу

По словам источника, сначала людей хотели выводить на работу, чередуя бригады. Однако потом руководство заявило о закрытии завода на недельный карантин. На каждого работника составлена анкета, в которой указывается адрес, телефон и состав семьи. Кроме того, сотрудников обязали ежедневно совершать звонки и сообщать о состоянии здоровья.

Заместитель директора завода Александр Косинцев подтвердил информацию. Он рассказал, что до 6 апреля все цеха и подразделения отправлены в оплачиваемый отпуск. Он отметил, что несмотря на простой, завод планирует выполнить все заказы вовремя.

«ЗиК» занимается производством систем противовоздушной обороны C-300, а также ракет «Калибр», которые прошли испытания в Сирии.

Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей из-за коронавируса. В этот период людям рекомендуется находиться дома и максимально ограничить передвижения по улицам.