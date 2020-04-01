В Екатеринбурге Росгвардия следит за соблюдением режима изоляции из-за коронавируса

Жители Екатеринбург сообщили о том, что на улице к ним подходят сотрудники Росгвардии и просят не нарушать условия изоляции.

Первые сообщения об этом начали появляться 1 апреля. Вчера, 31 марта, на улице патрулей не наблюдалось.

Кроме того, по словам жителей города, через громкоговорители патрульные машины призывают их соблюдать карантинные меры.

Ранее стало известно, что нарушители карантина, у которых подозревают коронавирус, будут получать смс с предупреждением. Кроме того, их данные будут отправляться сразу в несколько ведомств. Вчера сотрудники полиции в Свердловской области поймали 11 нарушителей.