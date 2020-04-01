В Екатеринбурге Росгвардия следит за соблюдением режима изоляции из-за коронавируса
Сегодня, 17:48ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Сотрудники Росгвардии на улицах Екатеринбурга контролируют, чтобы горожане не покидали свои дома и соблюдали указ губернатора Свердловской области, сообщает Uralweb.ru.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Жители Екатеринбург сообщили о том, что на улице к ним подходят сотрудники Росгвардии и просят не нарушать условия изоляции.
Первые сообщения об этом начали появляться 1 апреля. Вчера, 31 марта, на улице патрулей не наблюдалось.
Кроме того, по словам жителей города, через громкоговорители патрульные машины призывают их соблюдать карантинные меры.
Ранее стало известно, что нарушители карантина, у которых подозревают коронавирус, будут получать смс с предупреждением. Кроме того, их данные будут отправляться сразу в несколько ведомств. Вчера сотрудники полиции в Свердловской области поймали 11 нарушителей.
Карта распространения коронавируса в России
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