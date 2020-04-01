В Екатеринбурге выявили 41 человека, контактировавшего с зараженными коронавирусом

По словам источника издания, каждый гражданин поставлен на учет, 21 из них доставлен в сороковую и шестую городские больницы.

В первую очередь, на карантин в больницу доставляют тех людей, кто проживает в одной квартире с зараженным.

На данный момент в Свердловской области подтверждено 33 случая заболевания коронавирусом. Всего медики провели 12 571 обследование.