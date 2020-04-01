В Екатеринбурге выявили 41 человека, контактировавшего с зараженными коронавирусом
Сегодня, 17:58ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге за сутки выявлен 41 человек, контактировавший с зараженными коронавирусной инфекцией, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По словам источника издания, каждый гражданин поставлен на учет, 21 из них доставлен в сороковую и шестую городские больницы.
В первую очередь, на карантин в больницу доставляют тех людей, кто проживает в одной квартире с зараженным.
На данный момент в Свердловской области подтверждено 33 случая заболевания коронавирусом. Всего медики провели 12 571 обследование.
Карта распространения коронавируса в России
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