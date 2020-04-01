В Нижнем Тагиле оборудовали обсерватор для людей с подозрением на коронавирус
На базе санатория «Пихтовые горы» создан обсерватор для людей с подозрением на коронавирус, сообщает мэрия Нижнего Тагила.
Главврач санатория-профилактория «Пихтовые горы» Ольга Овсянникова сообщила, что помещения, оборудованные для пациентов, соответствуют нормам санитарного законодательства. В палатах — минимум мебели — тумба, шкаф, кровать. На территории профилактория работает беспроводной интернет. Питание будет организована силами санатория, а персонал прошел инструктаж и готов к приему населения. Обсерватор сможет вместить до 150 человек.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев лично проверил готовность учреждения.
Отмечу, что пока мы работаем в режиме профилактики. Готовимся к возможному негативному сценарию развития событий. Если в Нижнем Тагиле появятся заболевшие, то всех, контактировавших с ними, будут направлять на изоляцию в «Пихтовые горы». В других районах также определены подобные учреждения, готовые принять людей,заявил градоначальник.
В настоящий момент в Нижнем Тагиле случаев коронавируса не зарегистрировано. Всего в Свердловской области 33 заболевших.