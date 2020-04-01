В Нижнем Тагиле полицейские ищут пострадавших от деятельности КПК «Первый»

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что кооператив действовал на территории города с 2017 по 2019 год. Офисы находились на проспекте Ленина, 52, на проспекте Вагоностроителей, 26 и на Октябрьском проспекте, 12.