В Нижнем Тагиле полицейские ищут пострадавших от деятельности КПК «Первый»
Вчера, 23:25ОбществоФото: пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»
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В Нижнем Тагиле полиция ищет пострадавших от деятельности потребительского кооператива «Первый».
Сюжеты: Нижний Тагил
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что кооператив действовал на территории города с 2017 по 2019 год. Офисы находились на проспекте Ленина, 52, на проспекте Вагоностроителей, 26 и на Октябрьском проспекте, 12.
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Правоохранители расследуют дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Им удалось установить 47 пострадавших от действий компании.
Всех, кто пострадал от действий кооператива, просят обратиться в МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-61-42.
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