В Нижнем Тагиле текстильная фабрика начала шить защитные маски
Сегодня, 22:45ОбществоФото: скриншот из видесюжета «ОТВ»
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Тагильская фабрика «Арт Паула» начала шить защитные маски, сообщает ОТВ.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Пошивом масок фабрика занялась по просьбе министерства промышленности и науки. Директор фабрики Светлана Мысовских рассказала, что на производстве шьют простые и анатомические маски. Последние визуально выглядят более приятно, простые маски выглядят проще, а стоят дешевле.
В день на фабрике изготавливают более четырех тысяч трехслойных многоразовых масок. Руководство фабрики планирует увеличить производство до семи тысяч масок в сутки, однако для этого не хватает сотрудников.
В Нижнем Тагиле текстильная фабрика начала производить защитные маскиВидео
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Видео: «ОТВ»
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