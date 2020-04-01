В Нижнем Тагиле текстильная фабрика начала шить защитные маски

Пошивом масок фабрика занялась по просьбе министерства промышленности и науки. Директор фабрики Светлана Мысовских рассказала, что на производстве шьют простые и анатомические маски. Последние визуально выглядят более приятно, простые маски выглядят проще, а стоят дешевле.

В день на фабрике изготавливают более четырех тысяч трехслойных многоразовых масок. Руководство фабрики планирует увеличить производство до семи тысяч масок в сутки, однако для этого не хватает сотрудников.