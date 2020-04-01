В Серове начнут ловить подростков, нарушивших «коронавирусную самоизоляцию»

Она пояснила, что инспекторы и сотрудники ППС будут останавливать несовершеннолетних, находящихся на улице без присмотра родителей, доставлять детей домой и устанавливать причину выхода из дома. С родителями при необходимости будут проводиться беседы.

Пока, по словам Набиуллиной, режим в городе соблюдается недостаточно ответственно. Вчера на улицах были замечены компании детей, катавшихся на самокатах или просто гуляющих.

Напомним, еще до введения режима самоизоляции в соцсетях Нижнего Тагила появился фейк о том, что полиция будет задерживать детей в общественных местах, а родителям будет выписан штраф. В тагильской полиции данные сведения опровергли.

В понедельник глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому, свердловчане могут выходить из дома до ближайших аптеки и магазина, на работу, а также выгуливать собак на расстоянии не более 100 метров от места проживания.