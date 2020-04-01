В Свердловской области из-за коронавируса приостановлено оформление мигрантов
Сегодня, 10:15ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В связи с пандемией в Свердловской области временно прекращен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Сюжеты: Коронавирус
Миграционные подразделения меняют режим работы, сейчас приостановлен личный прием граждан. Обращения возможны только в случае экстренной ситуации и по предварительной записи. Например, оформить загранпаспорт возможно при случае смерти близкого родственника за рубежом. Для этого необходимо будет предоставить копию документа о смерти.
Получить консультации касательно миграционных вопросов возможно по телефону.
Напомним, в Свердловской области введен режим самоизоляции. Свердловчанам запрещено покидать квартиры без необходимости. Граждане могут выйти на работу, в ближайшие магазин или аптеку, а также выгулять собаку.
Карта распространения коронавируса в России
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