В Свердловской области из-за коронавируса приостановлено оформление мигрантов

Миграционные подразделения меняют режим работы, сейчас приостановлен личный прием граждан. Обращения возможны только в случае экстренной ситуации и по предварительной записи. Например, оформить загранпаспорт возможно при случае смерти близкого родственника за рубежом. Для этого необходимо будет предоставить копию документа о смерти.