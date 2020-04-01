В Telegram для россиян создали канал о развлечениях во время карантина

Площадка является официальным каналом проекта мывместе2020.рф. Проект направлен на объединение бизнесменов, волонтеров и россиян. На новой площадке людям, пребывающим в самоизоляции, предлагают разнообразить свой досуг. На канал #МыВместе подписались более 800 человек.

Посты посвящены отдельным видам развлечений. К примеру, список ссылок на различные спектакли и сайты с бесплатными доступами к электронным библиотекам. Также есть посты с мемами, фотографиями, видео, историями, которые могут подбодрить россиян в период пандемии.