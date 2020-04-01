Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Telegram для россиян создали канал о развлечениях во время карантина
Сегодня, 20:30Общество
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В Телеграм с 26 марта начал работу новый канал #МыВместе. Российским пользователям предлагают, не выходя из дома в период карантина, развлечься.
Сюжеты: Коронавирус
Площадка является официальным каналом проекта мывместе2020.рф. Проект направлен на объединение бизнесменов, волонтеров и россиян. На новой площадке людям, пребывающим в самоизоляции, предлагают разнообразить свой досуг. На канал #МыВместе подписались более 800 человек.
Посты посвящены отдельным видам развлечений. К примеру, список ссылок на различные спектакли и сайты с бесплатными доступами к электронным библиотекам. Также есть посты с мемами, фотографиями, видео, историями, которые могут подбодрить россиян в период пандемии.
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