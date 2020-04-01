В Верхней Салде опровергли слухи о закрытии города на карантин из-за коронавируса
Сегодня, 19:10ОбществоФото: pixabay.com
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Вчера вечером, подписчики паблика «vSalde.ru | Верхняя Салда и Нижняя Салда» в социальной сети «Вконтакте» сообщили, что въезд в город закрыт. Однако, в администрации города Tagilcity.ru опровергли информацию.
Сюжеты: Коронавирус
В паблике рассказали, что вчера вечером приезжих из Нижнего Тагила в Верхнюю Салду не пропустили в город. На въезде полицейские сказали, что проезд запрещен.
Одна из подписчиц в комментариях рассказала, что это правда. С 31 марта, чтобы проехать к месту работы, нужно будет предъявлять справку, что человек действительно работает на предприятии.
На данный момент информации не поступало о том, что что-то закрыто, сообщили Tagilcity.ru в администрации Верхней Салды.
В Свердловской области на сегодняшний день введен усиленный режим. С 31 марта по 5 апреля действует карантинная неделя. Количество зараженных составляет 33 человека.
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