В Верхней Салде опровергли слухи о закрытии города на карантин из-за коронавируса

В паблике рассказали, что вчера вечером приезжих из Нижнего Тагила в Верхнюю Салду не пропустили в город. На въезде полицейские сказали, что проезд запрещен.

Одна из подписчиц в комментариях рассказала, что это правда. С 31 марта, чтобы проехать к месту работы, нужно будет предъявлять справку, что человек действительно работает на предприятии.

На данный момент информации не поступало о том, что что-то закрыто, сообщили Tagilcity.ru в администрации Верхней Салды.