Во время карантина свердловчане стали чаще превышать скорость
Сегодня, 20:06ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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ГИБДД по Свердловской области отмечает, что в период карантина по коронавирусу водители стали чаще нарушать правила дорожного движения.
Как рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД, водители пользуются тем, что дороги полупустые, и превышают скорость.
За последние сутки камеры выявили восемь тысяч случаев превышения скорости. В то время как 10 марта камеры зафиксировали шесть тысяч нарушений.
Также сообщается, что на 330-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург выявлено 200 нарушений, 10 марта на данном участке зафиксировано 35 нарушений.
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