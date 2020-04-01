Во время карантина свердловчане стали чаще превышать скорость

Как рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД, водители пользуются тем, что дороги полупустые, и превышают скорость.

За последние сутки камеры выявили восемь тысяч случаев превышения скорости. В то время как 10 марта камеры зафиксировали шесть тысяч нарушений.