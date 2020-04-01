Застрявшие в Таиланде туристы из Екатеринбурга просят помощи у Путина
Сегодня, 12:20ОбществоФото: Скриншот с видео Е1.ru
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Около 300 туристов, среди которых порядка 20 свердловчан, не могут вылететь из аэропорта Бангкока из-за закрытия авиасообщения между странами, пишет портал Е1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Туристы записали видеообращение президенту России Владимиру Путину, они просят его помочь им вернуться домой.
Представитель «Аэрофлота» предлагает сдать билеты либо обменять на более поздние сроки, приблизительно на начало мая. Многие пассажиры остались без средств к существованию, у многих дети дошкольного возраста,сказано в обращении.
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Видео: е1.ru
Туристы поясняют, что им сообщили об отмене рейсов с 8 апреля, однако фактически это произошло ранее. В «Аэрофлоте», по словам свердловчан, заявили об отмене рейсов на 1 и 2 апреля. Все туристы находятся в живой очереди в надежде хоть как-то улететь. Накануне из Таиланда смогли улететь некоторые туристы, но возможность была предоставлена пассажирам бизнес-класса и семьям с совсем маленькими детьми.
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