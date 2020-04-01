Застрявшие в Таиланде туристы из Екатеринбурга просят помощи у Путина

Представитель «Аэрофлота» предлагает сдать билеты либо обменять на более поздние сроки, приблизительно на начало мая. Многие пассажиры остались без средств к существованию, у многих дети дошкольного возраста,сказано в обращении.

Туристы поясняют, что им сообщили об отмене рейсов с 8 апреля, однако фактически это произошло ранее. В «Аэрофлоте», по словам свердловчан, заявили об отмене рейсов на 1 и 2 апреля. Все туристы находятся в живой очереди в надежде хоть как-то улететь. Накануне из Таиланда смогли улететь некоторые туристы, но возможность была предоставлена пассажирам бизнес-класса и семьям с совсем маленькими детьми.