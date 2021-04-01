Бюджет здравоохранения Свердловской области увеличился на 24 миллиарда рублей

Внесенные изменения государственной программы Свердловской области приведены в соответствие с Законом Свердловской области от 10.12.2020 № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». За период с 2017 по 2024 год объем финансирования увеличен на 24,6 миллиардов рублей.