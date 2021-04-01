Стало известно, что еще несколько зданий с современной архитектурной подсветкой появится в Нижнем Тагиле. Решение продолжить работы по световому оформлению зданий и сооружений было принято на совещании в администрации.

Работы по световому оформлению зданий в Нижним Тагиле будут продолжены. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Подготовить техническое задание на выполнение работ по архитектурно-художественной подсветке фасадов домов на перекрестках проспектов Ленина – Мира и Мира – Строителей глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил специалистам МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Он уточнил, что после подготовки эскиза, его представят на согласование жителей домов. Только после их одобрения идея светового оформления будет реализована. Напомним, в 2020 году подсветка появилась на проспекте Ленина, 57, на проспекте Строителей, 1А. Также после капремонта школы № 85 несколько светильников украсили ее колонны и мезонин. Глава города отметил, что в будущем световым оформлением планируется украсить здания не только в центральной части Нижнего Тагила, но и других районах. В дальнейшем есть планы сделать световыми доминантами районов красивейшие здания на Вые, Красном Камне и Вагонке. После завершения работ по ремонту фасада по Ленина, 11, в котором располагается редакция газеты «Тагильский рабочий», на нем также установят световые точки. Рассматриваются варианты подсветки культурного центра «Дом Окуджавы» по улице Карла Маркса, 20А,рассказал Владислав Пинаев. Напомним, мэр Нижнего Тагила и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев будут контролировать благоустройство двора на территории, объединяющей площадки двух многоквартирных домов на улицах Космонавтов, 10 и Ермака, 46. Комплексное благоустройство будет проходить в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Пинаев и Куйвашев проконтролируют благоустройство двора за 19 млн на Вые в Тагиле

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