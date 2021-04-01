Генконсульство США в Екатеринбурге приостановит выдачу виз

США высоко ценят связь с российским народом. Сегодня контакты между гражданами США и России служат фундаментом наших двусторонних отношений. Мы продолжим работать над укреплением этих контактов во имя поддержания отношений, основанных на тесном сотрудничестве, общих интересах и точках соприкосновения, заявляет Джон Салливан, президент США.