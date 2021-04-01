Генконсульство США в Екатеринбурге приостановит выдачу виз

Генконсульство США в Екатеринбурге приостановит выдачу виз
Сегодня, 14:57ОбществоФото: pixabay.com
Генерального консульства США в Екатеринбурге с 1 апреля приостановило оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг американским гражданам.

Решение принято на основании проверок безопасности дипломатического представительства США и анализа работы американского персонала в РФ. После заявления Джона Салливана, эту информация передана от США правительству РФ, говорится в публикации на сайте посольства США в РФ.

США высоко ценят связь с российским народом. Сегодня контакты между гражданами США и России служат фундаментом наших двусторонних отношений. Мы продолжим работать над укреплением этих контактов во имя поддержания отношений, основанных на тесном сотрудничестве, общих интересах и точках соприкосновения, заявляет Джон Салливан, президент США.

Работа генконсульства во Владивостоке пока не возобновится. Не смотря на ограничения, работа по представлению интересов Вашингтона в РФ и реализация внешней политики американского лидера Джо Байдена продолжится. Данная работа включает защиту интересов американского бизнеса, оказание поддержки гражданам США, двусторонняя и многосторонняя дипломатия.

В связи с изменениями, компетенция посольства США в Москве с 1 апреля будет расширено на всю территорию России, это коснется также услуг, оказываемых гражданам США в РФ.

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