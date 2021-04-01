«Хотели послаблений»: наблюдатели еще раз посетили ИК-47 в Каменске-Уральском

«Хотели послаблений»: наблюдатели еще раз посетили ИК-47 в Каменске-Уральском
Сегодня, 08:07ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Члены ОНК встретились с заключенными взбунтовавшейся колонии в Каменске-Уральском, которые звонили с жалобами своим близким.

Общественники из наблюдательной комиссии в третий раз посетили колонию. В этот раз встречу провели с осужденными, которые начали события 28 марта. В настоящий момент ситуация в ИК-47 стабилизирована.

Заключенные не смогли привести факты издевательств. Акция случилась спонтанно.

Хотели послаблений в режиме содержания. Воспользовались тем, что сменилось руководство, рассказал член ОНК Андрей Фегельхеймер.

В ГУФСИН отметили, что ситуация в свердловских колониях находится под личным контролем генерал-майора внутренней службы Александра Федорова.

Напомним, 29 марта в СМИ начала появляться информация от родственников заключенных в ИК-47 о массовом вскрытии вен осужденными, однако в пресс-службе ГУФСИН сообщили, что это были легкие порезы. После стало известно, что Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента.

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