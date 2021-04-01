«Хотели послаблений»: наблюдатели еще раз посетили ИК-47 в Каменске-Уральском

Напомним, 29 марта в СМИ начала появляться информация от родственников заключенных в ИК-47 о массовом вскрытии вен осужденными, однако в пресс-службе ГУФСИН сообщили, что это были легкие порезы. После стало известно, что Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента.