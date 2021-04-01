«Новые известия» узнали, как Петром Авеном была собрана коллекция картин

Жемчужиной коллекции, по задумке Авена, должны стать работы латышского художника Александра Древина, расстрелянного во время сталинских репрессий. После его смерти супруга Древина, Надежда Удальцова, выдала полотна за свои и сохранила их. Их передавали в семье до 1997 года, когда умер сын Александра и Надежды — Андрей. В течение десяти последующих лет скончались внук Андрея Петр и его сын Иван. Наследниками коллекции картин стали три женщины — Вероника Стародубова (супруга Андрея), их дочь Екатерина Древина (мать Петра) и вдова Петра — Екатерина Древина-Васильева. Материальное положение женщин было стабильным, Вероника была автором книг и научным сотрудником Академии художеств, а ее дочь проживала с ней. О коллекции работ Древина знали коллекционеры как легального, так и черного рынков.