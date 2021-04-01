«Новые известия» узнали, как Петром Авеном была собрана коллекция картин

В нем он намерен открыть художественный музей, в котором будут размещены картины русских художников ХХ века. Корреспонденты «Новых известий» провели расследование с целью выяснить, все ли произведения искусства были вывезены из России на законных основаниях.
Авен как-то говорил журналистам, что планирует увеличить туристический поток в столицу Латвии и сделать город более привлекательным для путешественников. Как сообщает newizv.ru, Авен планирует инвестировать в проект более 4 млн долларов, без учета стоимости самих картин. При этом в коллекции есть полотна таких живописцев, как Константин Коровин, Петр Кончаловский, Марк Шагал, Василий Кандинский и Борис Кустодиев. В Forbes оценили стоимость коллекции в 500 млн долларов.
В феврале в Латвии вступил в силу закон, который позволяет ввозить в страну произведения искусства без препятствий, но, чтобы их вывезти, потребуется предоставить документы специальной оценочной комиссии, которая проверит законность документов, в том числе и договоров купли-продажи. Но данное положение не распространяется на частные музеи, именно этим Петр Авен и собирается воспользоваться.
В РИА «Катюша» предполагают, что миллиардер опасается того, что в результате проверок часть его экспонатов вернут государству, поэтому и озаботился активно крупным вывозом.
Жемчужиной коллекции, по задумке Авена, должны стать работы латышского художника Александра Древина, расстрелянного во время сталинских репрессий. После его смерти супруга Древина, Надежда Удальцова, выдала полотна за свои и сохранила их. Их передавали в семье до 1997 года, когда умер сын Александра и Надежды — Андрей. В течение десяти последующих лет скончались внук Андрея Петр и его сын Иван. Наследниками коллекции картин стали три женщины — Вероника Стародубова (супруга Андрея), их дочь Екатерина Древина (мать Петра) и вдова Петра — Екатерина Древина-Васильева. Материальное положение женщин было стабильным, Вероника была автором книг и научным сотрудником Академии художеств, а ее дочь проживала с ней. О коллекции работ Древина знали коллекционеры как легального, так и черного рынков.
Все изменилось, когда при подозрительных обстоятельствах Екатерина Древина попала в психиатрическую больницу. Екатерина Васильева, вдова Петра, переселилась в квартиру Стародубовой на Мясницкой. Она начала управлять всеми делами в доме, так как Вероника Стародубова в конце жизни страдала болезнью Альцгеймера и практически не виделась со знакомыми.
В этот период визит нанес будущий муж Екатерины Древиной — Константин Ясиновский. Васильева не разрешила ему встретиться со Стародубовой и заявила, что она единственная может претендовать на наследство, так как Древина проведет остаток дней в лечебнице. Васильева утверждала, что уже договорилась с психиатрами об этом.
Ясиновский помог Древиной выписаться из клиники, но когда она вернулась в квартиру, то не обнаружила коллекцию живописи. На суде нотариус, ставивший печать на доверенности Васильевой, заявил, что на момент подписания документов полотен в квартире уже не было. Уже в 2012 году часть картин была изъята у Васильевой судом.
Судьба около десятка работ Древина неизвестна до сих пор.
Примечательно, что в 2015 году в Риге была проведена выставка картин русского авангарда из коллекции Петра Авена. В каталоге Екатерина Древина узнала несколько работ, которые раньше принадлежали ее семье. Эти работы явно продала Васильева, не имевшая на это права, — распоряжаться полотнами могут только прямые наследники.
«Новые известия» обратились к Петру Авену, а также к Министерству культуры, отвечающему за вывоз картин из страны, с просьбой разъяснить ситуацию.