Новые лифты начали устанавливать в домах Нижнего Тагила

Лифты, сроки эксплуатации которых достигли 25 лет, начали заменять в Нижнем Тагиле. Всего в 2021 году будет заменено 114 лифтов. Как проходят работы и что о них думают жители домов, выяснил корреспондент TagilCity.ru.

Работы включают в себя установку светодиодного освещения, электронной системы взвешивания, кнопок со шрифтом Брайля, звуковой и световой индикации, поручней и зеркал в 40 домах. Замена лифтов в Нижнем Тагиле осуществляется за счет общих средств: частично собственники вкладывают средства, частично идет финансирование из бюджета, сообщила глава пресс-службы регионального фонда капремонта Свердловской области Евгения Гирш. Управляющие компании подавали данные в органы местного самоуправления, по каждому муниципальному образованию администрация вносила в программу изменения. Работы начались, но еще не по всем домам, в скором времени начнутся и в домах, которые находятся в режиме ожидания, заявила Евгения. В доме №5 по улице Володарского на Вагонке работы ведутся с начала марта и будут сданы к первым числам мая 2021 года. На стендах дома установлены информирующие объявления, о сроках и графике работ. Уже изъяты кабины старых лифтов и установлены новые. На каждом этаже появились новые арки. На апрель запланированы пусконаладочные работы. Постройке порядка 30 лет, за все это время лифт не менялся, он был чистый, но старой модели. Рабочие не оставляют за собой мусора, они очень аккуратные. Работают даже по выходным, чтобы быстрей закончить. В подъезде нет никакой грязи,делится одна из жительниц дома. Напомним, 12 марта стало известно, что более семи миллионов рублей будет дополнительно выделено Нижнему Тагилу для ремонта лифтов в многоквартирных домах. На ремонт лифтов Нижний Тагил получит дополнительно семь миллионов рублей

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