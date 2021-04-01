Обвиняемому во взятках начальнику колонии Невьянска продлен срок ареста

Обвиняемому во взятках начальнику колонии Невьянска продлен срок ареста
Сегодня, 21:16ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Суд принял решение оставить под арестом в Невьянске экс-начальника ИК-46 Дмитрия Мельникова, которого обвиняют в получении взяток.

Материалы дела гласят, что деньги мужчина получал за попустительство в отношении одного из заключенных. Предполагается, что Мельников получил имущество на сумму около 25 тысяч рублей и более 550 тысяч рублей наличными за покровительство над двумя другими заключенными, пишет Е1 со ссылкой на источник правоохранительных органах. Отмечается, что средства мужчина получал через заместителя, который тоже стал участником уголовного дела.

По мнению адвоката экс-главы колонии, Мельников не должен был попасть под арест, поскольку никто из свидетелей не может подтвердить факт того, что от заместителя деньги попадали к начальнику. Также не проводилось задержания и оперативного эксперимента.

Адвокат отметил, что заместитель был задержан 1 февраля, а Мельникова арестовали 8 февраля. Мужчина не желал скрыться, поэтому адвокат считает его арест необоснованной мерой пресечения.

Напомним, Дмитрия Мельникова обвиняют в нарушении закона по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере), а посредника по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве в крупном размере). Теперь руководителю ИК-46 грозит до 12 лет лишения свободы.

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