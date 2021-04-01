Обвиняемому во взятках начальнику колонии Невьянска продлен срок ареста

Материалы дела гласят, что деньги мужчина получал за попустительство в отношении одного из заключенных. Предполагается, что Мельников получил имущество на сумму около 25 тысяч рублей и более 550 тысяч рублей наличными за покровительство над двумя другими заключенными, пишет Е1 со ссылкой на источник правоохранительных органах. Отмечается, что средства мужчина получал через заместителя, который тоже стал участником уголовного дела.