Очистка ливнёвок началась на улицах Нижнего Тагила

Очистка ливнёвок началась на улицах Нижнего Тагила
Сегодня, 19:31ОбществоАзиз КеримовФото: Группа "Нижний Тагил | Дороги Без Дураков" ВКонтакте
МУП «Тагилдорстрой» начал работу по очистке ливнёвок в Нижнем Тагиле. Работы проводятся каждый год в период таяния и дождей.

Специалистами организации был составлен график работ. Они начались с проблемных участков, где отмечается большое скопление воды. Работу сотрудникам усложняют температурные перепады, не полностью освободилась от льда водопропускная система. С данной проблемой работники справляются при помощи горячей воды.

Фото:Группа "Нижний Тагил | Дороги Без Дураков" ВКонтакте

Глава МУП «Тагилдорстрой» сообщил редакции TagilCity.ru, что работы выполняются по заявкам.

Вчера были проведены работы на улице Декабристов и Краснознаменной, сегодня работаем на Железорудной. Также на Садовой забился колодец, проблема сегодня будет устранена. Адреса меняются каждый день, работаем по заявкам и мониторим ситуацию сами,заявил Игорь Васильев.

Напомним, 24 марта 2021 года сообщалось, что на дорогах Нижнего Тагила начались работы по выполнению ямочного ремонта.

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Нижний ТагилЭксклюзив
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