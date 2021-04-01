Очистка ливнёвок началась на улицах Нижнего Тагила

МУП «Тагилдорстрой» начал работу по очистке ливнёвок в Нижнем Тагиле. Работы проводятся каждый год в период таяния и дождей.

Специалистами организации был составлен график работ. Они начались с проблемных участков, где отмечается большое скопление воды. Работу сотрудникам усложняют температурные перепады, не полностью освободилась от льда водопропускная система. С данной проблемой работники справляются при помощи горячей воды. Фото: Группа "Нижний Тагил | Дороги Без Дураков" ВКонтакте Глава МУП «Тагилдорстрой» сообщил редакции TagilCity.ru, что работы выполняются по заявкам. Вчера были проведены работы на улице Декабристов и Краснознаменной, сегодня работаем на Железорудной. Также на Садовой забился колодец, проблема сегодня будет устранена. Адреса меняются каждый день, работаем по заявкам и мониторим ситуацию сами,заявил Игорь Васильев. Напомним, 24 марта 2021 года сообщалось, что на дорогах Нижнего Тагила начались работы по выполнению ямочного ремонта. Ямочный ремонт начался на дорогах Нижнего Тагила

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