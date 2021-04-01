Очистка ливнёвок началась на улицах Нижнего Тагила

Специалистами организации был составлен график работ. Они начались с проблемных участков, где отмечается большое скопление воды. Работу сотрудникам усложняют температурные перепады, не полностью освободилась от льда водопропускная система. С данной проблемой работники справляются при помощи горячей воды.
Глава МУП «Тагилдорстрой» сообщил редакции TagilCity.ru, что работы выполняются по заявкам.
Вчера были проведены работы на улице Декабристов и Краснознаменной, сегодня работаем на Железорудной. Также на Садовой забился колодец, проблема сегодня будет устранена. Адреса меняются каждый день, работаем по заявкам и мониторим ситуацию сами,заявил Игорь Васильев.
Напомним, 24 марта 2021 года сообщалось, что на дорогах Нижнего Тагила начались работы по выполнению ямочного ремонта.