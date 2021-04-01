Минстрой региона станет куратором реновации в Свердловской области

Первые готовящиеся документы – основные критерии для домов, которые могут быть включены в КРТ. Выбор территорий и объектов будет индивидуален и с учетом мнений всех сторон, в том числе жильцов. На данный момент ведется дискуссии о том, жителям каких районов и домов предложат войти в КРТ. Первоочередно рассмотрят одно-двух этажные постройки, где нет элементарных удобств, отметил Александр Высокинский.