Минстрой региона станет куратором реновации в Свердловской области

Решение принято 1 апреля, уполномоченным органом власти в сфере комплексного развития территорий (КРТ) определено Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
По поручению губернатора Свердловской области был разработан региональный закон о КРТ. В нем установлены положения по расселению из устаревшего жилого фонда, обновление городской застройки, привлечение инвестиций и другие вопросы, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Работы по комплексному развитию в Свердловской области соединят в себе все самые эффективные механизмы улучшения жилищных условий уральцев, поясняет и.о. губернатора, руководитель рабочей группы по КРТ Александр Высокинский.
У нас накоплен богатый опыт по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Хорошие наработки есть по оказанию помощи обманутым дольщикам, реализации проектов комплексного освоения территории. Все эти отработанные, хорошо зарекомендовавшие себя инструменты позволяет объединить механизм КРТ, предоставив при этом новые возможности застройщикам и дополнительную защиту интересов жильцов,отмечает Александр Высокинский.
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области станет куратором издания ряда подзаконных актов, раскрывающих механику процесса.
Первые готовящиеся документы – основные критерии для домов, которые могут быть включены в КРТ. Выбор территорий и объектов будет индивидуален и с учетом мнений всех сторон, в том числе жильцов. На данный момент ведется дискуссии о том, жителям каких районов и домов предложат войти в КРТ. Первоочередно рассмотрят одно-двух этажные постройки, где нет элементарных удобств, отметил Александр Высокинский.
Напомним, власти муниципалитетов Свердловской области смогут сами выбирать дома для реновации.