Отреставрированные экспонаты появятся в тагильском парке советской скульптуры

Отреставрированные экспонаты появятся в тагильском парке советской скульптуры
Вчера, 22:16ОбществоФото: скриншот видео ТК «Телекон»
К Нижнетагильскому музею изобразительных искусств прибыли будущие скульптуры, которые после реставрации установят в городском парке советской скульптуры.

Экспонаты приехали из Невьянска. Переговоры по поводу их транспортировки велись более полугода, поскольку скульптуры являются объектами культурного наследия и охраняются государством.

На них претендовал Невьянский музей, но поскольку у нас есть определенная программа и многолетний опыт работы с подобной скульптурой, выбор был сделан в нашу пользу,рассказала ТК «Телекон» заведующая отделом городской скульптуры Александра Шемякина.

Теперь в фонде музея находятся скульпторы двух пионеров и «Мальчик с голубями». На данный момент из фрагментов предстоит собрать полноценные экспонаты. Планируется, что работы займут около двух лет. Первым реставрировать начнут «Мальчика с голубями».

Видео:ТК «Телекон»

Напомним, для установки в Тагильской лагуне за ГДДЮТ закупят скульптуры из Европы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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