Повторная перепись населения пройдет на отдаленных территориях Свердловской области

Перепись, которая прошла в конце 2020 года, будет аннулирована из-за переноса основного этапа. Перенос мероприятия происходил уже дважды, с октября 2020 года на апрель 2021 года, а затем - на сентябрь 2021 года. В части муниципалитетах перепись началась заранее, в прошлом году, не исключение стала и Свердловская область. В ноябре и декабре 2020 года, произведена перепись населённых пунктов в Байкаловском МР, Махнёвском МО, Ивдельском и Тугулымском ГО, сообщает «Областная газета».
Всего в 2020 году было переписано более 53 тысяч человек, это около 10% от всего населения в труднодоступных регионах. Этих данных недостаточно для проведения основного этапа Всероссийской переписи в сентябре 2021 года, в связи с этим, переписные листы аннулируются и перепись пройдет повторно.
Максимальный срок переноса должен составлять не более полугода, поэтому комиссии по переписи направят в отдалённые территории. По подсчетам Росстата, в таких районах проживает около 500 тысяч россиян.