Правильно спасать людей на воде смогут научиться тагильчане

Мероприятие пройдет 2 апреля с 13 до 15 часов по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Водная, 12. Обучение проведут спасатели и водолазы МБУ «Центр защиты населения и территории Н.Тагил». Волонтерами и добровольцами могут стать все желающие.
Будут отработаны вопросы спасения людей, провалившихся под лед на территории Нижнетагильского пруда, оказание помощи пострадавшим. На обсуждение также вынесена тема эвакуации людей из затопленных зданий и сооружений во время паводка, сообщает Центр защиты населения и территории Н.Тагил.
Цель мероприятия, отработать действия спасателей с сотрудниками других служб оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций на водных объектах Нижнего Тагила.
Для удобства отработки навыков, волонтерам нужно иметь спортивную форму одежду.
Контактное лицо: Иванова Ольга Ивановна, методист поисково-спасательной службы МБУ «Центр защиты населения и территории Н.Тагил», телефон 89193832009, 8(3435)41-21-09.