Правильно спасать людей на воде смогут научиться тагильчане

Будут отработаны вопросы спасения людей, провалившихся под лед на территории Нижнетагильского пруда, оказание помощи пострадавшим. На обсуждение также вынесена тема эвакуации людей из затопленных зданий и сооружений во время паводка, сообщает Центр защиты населения и территории Н.Тагил.