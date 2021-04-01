Пропавший три дня назад 16-летний спортсмен ММА нашелся в Екатеринбурге

16-летнего Евгения, который три дня назад пропал после тренировки в Ленинском районе Екатеринбурга, нашли живым.

Подросток находился в подъезде жилого дома. Он был голодным и замерзшим, пишет Е1. По словам волонтеров поискового отряда «Прорыв», молодого человека удалось обнаружить за счет показаний свидетелей и записей с камер видеонаблюдения. Отмечается, что поиски также проводил тренер спортсмена по ММА. Теперь парня доставили в отдел полиции для дачи показаний, после чего отпустят домой. Ранее Евгений не уходил из дома и не состоял на учете. Напомним, 31 марта стало известно, что в Екатеринбурге найдена 38-летняя Зульфия Шайхулова, которая уехала на такси от сестры и пропала без вести. Исчезнувшая без следа после поездки в такси женщина найдена в Екатеринбурге

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