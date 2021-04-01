Пропавший три дня назад 16-летний спортсмен ММА нашелся в Екатеринбурге

Пропавший три дня назад 16-летний спортсмен ММА нашелся в Екатеринбурге
Сегодня, 19:47ОбществоФото: 1mediainvest.ru
16-летнего Евгения, который три дня назад пропал после тренировки в Ленинском районе Екатеринбурга, нашли живым.

Подросток находился в подъезде жилого дома. Он был голодным и замерзшим, пишет Е1. По словам волонтеров поискового отряда «Прорыв», молодого человека удалось обнаружить за счет показаний свидетелей и записей с камер видеонаблюдения.

Отмечается, что поиски также проводил тренер спортсмена по ММА. Теперь парня доставили в отдел полиции для дачи показаний, после чего отпустят домой.

Ранее Евгений не уходил из дома и не состоял на учете.

Напомним, 31 марта стало известно, что в Екатеринбурге найдена 38-летняя Зульфия Шайхулова, которая уехала на такси от сестры и пропала без вести.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
спортсменпоискиЕкатеринбургподросток
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы