Семиклассник из Нижнего Тагила награжден медалью «Гордость Родины»

Семиклассник из Нижнего Тагила награжден медалью «Гордость Родины»
Сегодня, 14:14ОбществоФото: администрация города Нижний Тагил в ВК
Семиклассник Денис Сорокин из Нижнего Тагила награжден медалью «Гордость Родины» за исследования истории родного края и сохранение памяти о героизме народа в годы Великой Отечественной войны.

Учащийся тагильской школы № 71 из 7А класса Денис Сорокин, увлекающийся научно-исследовательской работой, награжден медалью «Гордость Родины».

Школьник уже не раз становился призером и победителем региональных и всероссийских конкурсов и конференций и является автором нескольких научных публикаций.

К примеру, в 2018 году Денис принимал участие во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ «Первые шаги в науке» и был удостоен знака отличия «За победу». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В этот раз юного жителя Тагила удостоили высокой награды за его исследования истории родного края, а также сохранение памяти о героизме народа в годы Великой Отечественной войны.

В городском управлении образования отметили, что Денис также награжден путевкой в Международный детский центр «Артек».

Напомним, в конце марта жительница Нижнего Тагила стала призером регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». Преподаватель предметной области «Искусство» из школы № 32 заняла второе место.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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