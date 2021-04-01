Спам признан Свердловским судом информационным насилием

За распространение сведений рекламного характера без согласия потребителей теперь назначен штраф, сообщает URA.RU.
ПАО «Росгосстрах Банк» привлечено к административной ответственности за противоправные действия по распространению рекламы без согласия адресата. По ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства о рекламе»), присуждено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Письмо с рекламной информацией поступило на электронный адрес заявителя, который согласие на получение рекламы от ПАО «Росгосстрах Банк» не давал, сообщили в Свердловском УФАС России.
В банке пытались оправдать свои действия тем, что ранее адресат был их клиентом. Адрес бывшего клиента из рассылки был удален.