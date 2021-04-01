Труп в полынье и сгоревшие заживо животные. Итоги дня в Свердловской области

Пропавший четыре дня назад Денис Сухорослов был найден мертвым. 35-летний уралец был обнаружен в полынье в селе Крылосово. Назначено проведение судебной медицинской экспертизы. Накануне он уволился с завода по производству молочной продукции. Перед выходом из дома мужчина оставил прощальное видео. На его поиски были направлены силы спецслужб и добровольцев. Предварительно установлено, что смерть не носит криминального характера.
Пожар произошел в нелегальном террариуме в Екатеринбурге. Он располагался на улице Завокзальная, 31А. В помещении склада на площади 20 квадратных метров загорелась текстильная продукция. От огня погибли сотни особей. Точное число не уточняется. В террариуме содержались экзотические виды животных.
Официальной датой закрытия моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле выбрано 11 мая. Мэрия, подрядчики и ведомства пересмотрели схему движения общественного транспорта. Окончательное решение еще не принято, однако предлагается создание отдельной полосы для автобусов и спец машина на Фестивальной и Индустриальной. А также создание разворота на стыке этих улиц. Глава города Владислав Пинаев предложил обсудить это отдельно. Отмечается, что неизменным останется график электричек. В связи с ремонтом путипровода будут проведены дополнительные работы на объездных путях. На Северном шоссе, улицах Красногвардейская, Индустриальная, Кушвинская будет выполнен ямочный ремонт. НТМК поможет с поставкой щебня. Для пешеходов на улицах Бондина и Кушвинская будут отсыпаны тротуары.
В отношении 31-летнего организатора лагеря для мальчиков в Екатеринбурге заведено уголовное дело. Прокурорская проверка выявила нарушения в сфере охраны здоровья детей. Заведение функционировало в здании арендованного коттеджа. Принимались мальчики в возрасте от 8 до 14 лет. На территории находились более 25 детей. По договору их должны были обучать боевым искусствам. За это в общей сложности организатор собрал свыше 600 тысяч рублей. Однако, прокуроры выявили, что договор медицинского страхования с медорганизациями заключен не был. Кроме того, в здании выявлены многочисленные нарушения пожарной, санитарно-эпидемиологической и противоэпидемической безопасности.