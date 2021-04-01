В первые классы екатеринбургских школ за одну ночь подано 15 000 заявлений

Далее родителям предстоит в течение двух дней предоставить оригиналы документов в МФЦ и ЦМУ, или загрузить сканированные экземпляры через сервис на портале, сообщает Е1.
По сравнению с прошлым годом, сервисы приема заявлений работали без перебоев. Помог тот факт, что время начала приема заявлений было разделено по районам на три этапа.
Первый этап приема оказался самым большим по нагрузке, примерно 4 тысяч заявлений в минуту. В данный период велась запись Верх-Исетского и Ленинского районов.
Всего на 1 апреля родителями первоклассников Екатеринбурга подано 14 737 заявлений. При этом в некоторых школах мест для записи уже практически не осталось, поясняет руководитель департамента образования города Екатеринбург Константин Шевченко.
Среди школ с дефицитом мест на текущий момент отмечают 35-ю, 104-ю и 69-ю школы. Там число желающих превышает количество свободных мест. В администрации города отметили, что не исключено, что возможно увеличение числа мест, но не везде.
В каждом случае — индивидуальное решение, где-то получится увеличить, где-то это сделать невозможно. Если школа переполнена и работает в две смены, не хватает аудиторий, помещений, то такой возможности не будет, родителям нужно рассмотреть соседние школы,сообщил Константин Шевченко.
В городе имеется более 22 тысяч мест для первоклассников, сейчас 8 тысяч из них свободны. Прием в школы продолжается до 30 июня. Приказы о зачислении будут выпущены с 1 по 5 июля. Если ребенок не попадет в списки, родители смогут записывать детей на свободные места в любых других школах.
Тем, кто подавал заявление через портал госуслуг, загрузить сканированные оригиналы документов можно как через сервис на портале, так и отнести в школы в течение двух дней. Примут их и в МФЦ, ЦМУ.
Напомним, 1 апреля 2021 года стартовал прием заявлений в начальные классы школ Свердловской области.