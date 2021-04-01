Жители выступили против установки вышки МТС во дворе поселка Старатель Нижнего Тагила

Жители микрорайона Старатель Нижнего Тагила собрались на встречу с оператором сотовой связи «МТС» против установки вышки. Горожан не устроило размещение оборудования рядом с жилыми домами и детской площадкой.

Возмущенные крики горожан, препятствующие установке вышки сотовой связи, слышались в спальном районе поселка Старатель. Около трех десятков тагильчан выступили против представителей сотового оператора «МТС». Жители домов по адресу Крымская, 27, 29, 31 и 33 взбунтовались из-за строительства вышки, так как считают, что оборудование расположено слишком близко к жилым зданиям. На встрече с жителями двора по поводу строительства базовой станции общался руководитель подразделения «МТС» Дмитрий Братилов. Присутствовал также глава администрации Ленинского района Нижнего Тагила Геннадий Мальцев. Организаторы встречи пытались усмирить протестующих горожан информацией, что на установку вышки есть разрешение Роспотребнадзора. Однако такое соседство не понравилось горожанам, и они попросили перенести вышку подальше от жилых домов. Это наша жилая зона, поэтому установка 40-метрового объекта без охранной зоны — это нарушение всякого здравого смысла. Мы хотим, чтобы ее перенесли на земли Уралминобороны, это на улицу Левита, попросил житель Константин. Фото: tagilcity.ru Но как пояснили жителям организаторы, дальше на Старателе располагается территория министерства обороны, земля Лесфонда, поэтому перенести вышку не могут. Тагильчане выразили опасения, что конструкция будет отрицательного воздействовать на организм. Не понравилось жителям и то, что рядом с вышкой находится площадка, на которой играют дети. Я считаю, что это издевательство над жильцами. Никто не спросил, хотим мы это или не хотим. Нашли земельный участок и поставили и все. А нужно это людям, не нужно — никого это не интересует, к сожалению, сказала Татьяна. Как отметил житель одного из домов на Крымской, строительство станции сотовой связи развивается стремительно. Неделю назад возник фундамент, а буквально вчера привезли саму конструкцию вышки. Фото: tagilcity.ru В пресс-службе ПАО «МТС» редакции TagilCity.ru пояснили, что базовая станция мобильной связи строится с соблюдением всех установленных правил. При запуске новых станций выявляют потребности в расширении покрытия и увеличения емкости сети. Затем рассчитывают местоположение будущей вышки, и на этом этапе компания создает проект объекта, учитывая все особенности территории. После этого мы получаем экспертное заключение о безопасности будущего объекта. В принятии решения о возведении базовой станции принимают участия эксперты администрации населенного пункта и контролирующих ведомств. Только после этого происходит возведение опоры и монтаж оборудования, рассказала менеджер по связям с общественностью ПАО «МТС» Ксения Балашова. Как сказали редакции, далее проходит тестирование работы базовой станции и получение санитарно-эпидемиологического заключения с выездом на место сотрудников контролирующих органов. И только после прохождения всех этих этапов и получения разрешения, базовая станция может быть введена в эксплуатацию. В последующем работа вышки постоянно контролируется специалистами независимых лабораторий, как сообщили TagilCity.ru.

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