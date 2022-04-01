Чиновник из Горноуральского ГО оштрафован на 50 тысяч за оскорбление сотрудницы

В Нижнем Тагиле мировой суд приговорил к штрафу в размере 50 тысяч рублей чиновника и Горноуральского ГО, который разговаривал с подчиненными на повышенных тонах, используя нецензурную лексику.

В отношении руководителя муниципального учреждения «Центр развития спорта» в Горноуральском городском округе Александра Гулящева был подан иск об оскорблении. В ходе судебного заседания свидетели подтвердили, что чиновник постоянно кричал и ругался матом на коллектив, сообщает пресс-служба суда. В итоге Гулящева оштрафовали на 50 тысяч рублей. Решение по делу суд огласил в пятницу, 1 апреля. Кроме того, была озвучена информация о том, что мужчина угрожал убийством подчиненной. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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