Чиновник из Горноуральского ГО оштрафован на 50 тысяч за оскорбление сотрудницы

Чиновник из Горноуральского ГО оштрафован на 50 тысяч за оскорбление сотрудницы
Чиновник из Горноуральского ГО оштрафован на 50 тысяч за оскорбление сотрудницы
Сегодня, 20:46ОбществоФото: pixabay.com
В Нижнем Тагиле мировой суд приговорил к штрафу в размере 50 тысяч рублей чиновника и Горноуральского ГО, который разговаривал с подчиненными на повышенных тонах, используя нецензурную лексику.

В отношении руководителя муниципального учреждения «Центр развития спорта» в Горноуральском городском округе Александра Гулящева был подан иск об оскорблении.

В ходе судебного заседания свидетели подтвердили, что чиновник постоянно кричал и ругался матом на коллектив, сообщает пресс-служба суда.

В итоге Гулящева оштрафовали на 50 тысяч рублей. Решение по делу суд огласил в пятницу, 1 апреля.

Кроме того, была озвучена информация о том, что мужчина угрожал убийством подчиненной. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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