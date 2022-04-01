Детские сады Нижнего Тагила стали победителями чемпионата по робототехнике

Детские сады Нижнего Тагила стали победителями чемпионата по робототехнике
Детские сады Нижнего Тагила стали победителями чемпионата по робототехнике
Сегодня, 11:19ОбществоФото: 1MI
В финале национального чемпионата РФ по робототехнике воспитанники детских садов Нижнего Тагила стали победителями в нескольких номинациях.

Мероприятие проходило с 18 по 21 марта в Москве. В соревновании приняли 300 команд из 45 регионов страны. В состав сборной Свердловской области вошли воспитанники МАДОУ «Радость».

Дети представили проекты на тему «Грузовые перевозки», отвечали на вопросы судей, а также делали дополнительные задания и занимались модернизацией роботов. Юные изобретатели сделали транспортный путь для экспресс-доставки будущего, сообщает Управление образования Нижнего Тагила.

В результате воспитанники получили призы в номинациях:

  • «За стремления к знаниям» команда «JUMBO KIDS» детский сад № 6 с проектом «Перемещай, двигай»;
  • «За необычные механизмы» команда «LEGO МАСТЕРЯТА» детский сад № 82 с проектом «Грузо-Travel»;
  • «Пытливые умы» Команда «РОБОТЯШКИ» детский сад № 6 с проектом «ТагилТранс».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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