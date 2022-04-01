Детские сады Нижнего Тагила стали победителями чемпионата по робототехнике

Мероприятие проходило с 18 по 21 марта в Москве. В соревновании приняли 300 команд из 45 регионов страны. В состав сборной Свердловской области вошли воспитанники МАДОУ «Радость».
Дети представили проекты на тему «Грузовые перевозки», отвечали на вопросы судей, а также делали дополнительные задания и занимались модернизацией роботов. Юные изобретатели сделали транспортный путь для экспресс-доставки будущего, сообщает Управление образования Нижнего Тагила.
В результате воспитанники получили призы в номинациях: