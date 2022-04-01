До 4 млн рублей штрафа грозит «Википедии» за фейки об Украине

Сообщение о составлении протокола в отношении «Википедии» по статье 13.41 КоАП РФ за «неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации» пресс-служба Роскомнадзора разместила 31 марта.
Интернет-ресурсу грозит штраф до 4 миллионов рублей.
Ранее по требованию Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор уведомил администрацию «Википедии» о необходимости удалить информацию по спецоперации на Украине, которая была размещена с данными о количестве жертв среди мирных жителей.
По словам руководителя российского отделения портала Станислава Козловского, генеральный офис «Википедии» в Сан-Франциско пока документ от надзорного ведомства не получал. При этом российское представительство не имеет доступа к серверам сайта для корректировки той или иной информации, пишет «Газета.ру».
При этом Козловский отметил, что информация о погибших мирных жителях в ходе спецоперации была предоставлена ООН, куда входит, в том числе, и Россия.