До 4 млн рублей штрафа грозит «Википедии» за фейки об Украине

Интернет-ресурс «Википедия» может получить от Роскомнадзора до 4 миллионов рублей штрафа в случае неудаления информации о спецоперации на Украине. Недостоверные данные, согласно заявлению ведомства, являются дезинформацией.

Сообщение о составлении протокола в отношении «Википедии» по статье 13.41 КоАП РФ за «неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации» пресс-служба Роскомнадзора разместила 31 марта. Интернет-ресурсу грозит штраф до 4 миллионов рублей. Ранее по требованию Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор уведомил администрацию «Википедии» о необходимости удалить информацию по спецоперации на Украине, которая была размещена с данными о количестве жертв среди мирных жителей. По словам руководителя российского отделения портала Станислава Козловского, генеральный офис «Википедии» в Сан-Франциско пока документ от надзорного ведомства не получал. При этом российское представительство не имеет доступа к серверам сайта для корректировки той или иной информации, пишет «Газета.ру». При этом Козловский отметил, что информация о погибших мирных жителях в ходе спецоперации была предоставлена ООН, куда входит, в том числе, и Россия. Депутат Госдумы из Тагила предложил штрафовать СМИ за фейки об оборонных предприятиях

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