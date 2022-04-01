МЧС Свердловской области предупредило о снегопаде и гололедице 2 апреля

МЧС Свердловской области предупредило о снегопаде и гололедице 2 апреля
МЧС Свердловской области предупредило о снегопаде и гололедице 2 апреля
Сегодня, 19:40ОбществоФото: pixabay.com
2 апреля в Свердловской области прогнозируются снегопад и гололедица, что увеличивает риск возникновения автомобильных заторов и ДТП.

Главное управление МЧС по Свердловской области сообщило о риске образования автомобильных заторов и возникновения дорожно-транспортных происшествий в субботу, 2 апреля. Виной тому неблагоприятные погодные условия: сильный снегопад и гололедица на дорогах.

Не исключены перебои в подаче электроэнергии в результате обрыва линий электропередач.

Также спасатели предупреждают жителей региона о возможном падении снега и наледи с крыш.

Ранее УГИБДД рекомендовало жителям Нижнего Тагила воздержаться от поездок на личных авто из-за сильного снегопада.

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