МЧС Свердловской области предупредило о снегопаде и гололедице 2 апреля

Главное управление МЧС по Свердловской области сообщило о риске образования автомобильных заторов и возникновения дорожно-транспортных происшествий в субботу, 2 апреля. Виной тому неблагоприятные погодные условия: сильный снегопад и гололедица на дорогах.
Не исключены перебои в подаче электроэнергии в результате обрыва линий электропередач.
Также спасатели предупреждают жителей региона о возможном падении снега и наледи с крыш.
Ранее УГИБДД рекомендовало жителям Нижнего Тагила воздержаться от поездок на личных авто из-за сильного снегопада.