Перед строительством газохимического комбината в НАО проведут экоэкспертизу

По его словам, комплексная оценка — это инструмент просмотра всей технологической цепочки проектов. Он позволит еще во время проектирования оценить и предусмотреть риски, минимизировать вероятность возникновения аварий и не только. Таким образом, возможность негативного воздействия на уникальную северную природу будет сведена к минимуму.