Перед строительством газохимического комбината в НАО проведут экоэкспертизу

Перед строительством газохимического комбината в НАО проведут экоэкспертизу
Перед строительством газохимического комбината в НАО проведут экоэкспертизу
Сегодня, 22:12ОбществоФото: pixabay.com
В Заполярном районе НАО состоялось очередное заседание Общественного совета по обсуждению инвестпроекта по строительству газохимического комплекса глубокой переработки природного газа в метанол.

На этом заседании обсуждались: проведение комплексной оценки воздействия комбината на природу Севера, обустройство Кумжинского месторождения и вопросы землеотведения, сообщает сайт mkset.ru.

Свой план проведения комплексной оценки воздействия на окружающую среду представила компания «Фрэком». Ее в свое время выбрали при участии экологических организаций.

Напомним, ранее на проведении независимой экспертизы настаивали глава НАО и жители региона.

В свою очередь, представитель «РУСХИМА» Тимур Султанов подчеркнул совпадение по этому вопросу позиций жителей автономии и руководства компании.

«Это, прежде всего, жесткий контроль за соблюдением экологических норм и проведение независимой экологической экспертизы», — заявил Султанов.

По его словам, комплексная оценка — это инструмент просмотра всей технологической цепочки проектов. Он позволит еще во время проектирования оценить и предусмотреть риски, минимизировать вероятность возникновения аварий и не только. Таким образом, возможность негативного воздействия на уникальную северную природу будет сведена к минимуму.

Компания «Фрэком» должна провести внешний аудит всех проектных решений, предлагаемых подрядчиками. Речь идет о строительстве самого комплекса, проектном институте, обустройстве месторождения и других решениях.

По поводу обустройства Кумжинского месторождения выступил исполнительный директор ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» Денис Шаров. Он рассказал о проверках радиационного фона на территории месторождения. Проверки уже закончены. Они показали, что превышений допустимых норм ни на одном участке нет.

По его словам, все нужные радиационные исследования уже завершены. В результате эксперты выяснили, что объект полностью безопасен и никаких нарушений радиационного фона не выявлено.

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