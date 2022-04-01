Перед строительством газохимического комбината в НАО проведут экоэкспертизу

На этом заседании обсуждались: проведение комплексной оценки воздействия комбината на природу Севера, обустройство Кумжинского месторождения и вопросы землеотведения, сообщает сайт mkset.ru.
Свой план проведения комплексной оценки воздействия на окружающую среду представила компания «Фрэком». Ее в свое время выбрали при участии экологических организаций.
Напомним, ранее на проведении независимой экспертизы настаивали глава НАО и жители региона.
В свою очередь, представитель «РУСХИМА» Тимур Султанов подчеркнул совпадение по этому вопросу позиций жителей автономии и руководства компании.
«Это, прежде всего, жесткий контроль за соблюдением экологических норм и проведение независимой экологической экспертизы», — заявил Султанов.
По его словам, комплексная оценка — это инструмент просмотра всей технологической цепочки проектов. Он позволит еще во время проектирования оценить и предусмотреть риски, минимизировать вероятность возникновения аварий и не только. Таким образом, возможность негативного воздействия на уникальную северную природу будет сведена к минимуму.
Компания «Фрэком» должна провести внешний аудит всех проектных решений, предлагаемых подрядчиками. Речь идет о строительстве самого комплекса, проектном институте, обустройстве месторождения и других решениях.
По поводу обустройства Кумжинского месторождения выступил исполнительный директор ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» Денис Шаров. Он рассказал о проверках радиационного фона на территории месторождения. Проверки уже закончены. Они показали, что превышений допустимых норм ни на одном участке нет.
По его словам, все нужные радиационные исследования уже завершены. В результате эксперты выяснили, что объект полностью безопасен и никаких нарушений радиационного фона не выявлено.