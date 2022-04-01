При попытке записаться в 1 класс тагильчане столкнулись со слоями на «Госуслугах»

В первые же часы, как стартовала запись в первые классы в Нижнем Тагиле, его жители столкнулись с проблемами на портале госуслуг.

Причиной стало то, что заявление не загружается. При попытке приступить к форме для заполнения высвечивается ошибка. При этом ещё несколькими днями ранее тагильчане уже сообщали об ошибке. Система предлагала им создать черновик заявления для более оперативной отправки информации в школу, но выбрать школы можно было только в Екатеринбурге. Фото: TagilCity.ru Предупреждало о возможных сбоях и Управление образования Нижнего Тагила. Там рекомендовали подавать заявление через образовательный портал Свердловской области во избежание проблем с регистрацией заявления. На образовательном портале при заполнении данных проблем не возникает. По словам родителей, система не виснет и передаёт информацию. Напомним, запись детей в 1 классы стартовала в Нижнем Тагиле с 1 апреля. В какую школу записать ребенка в 1 класс в Нижнем Тагиле? Список закрепленных домов

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