При попытке записаться в 1 класс тагильчане столкнулись со слоями на «Госуслугах»

Причиной стало то, что заявление не загружается. При попытке приступить к форме для заполнения высвечивается ошибка.
При этом ещё несколькими днями ранее тагильчане уже сообщали об ошибке. Система предлагала им создать черновик заявления для более оперативной отправки информации в школу, но выбрать школы можно было только в Екатеринбурге.
Предупреждало о возможных сбоях и Управление образования Нижнего Тагила. Там рекомендовали подавать заявление через образовательный портал Свердловской области во избежание проблем с регистрацией заявления.
На образовательном портале при заполнении данных проблем не возникает. По словам родителей, система не виснет и передаёт информацию.
Напомним, запись детей в 1 классы стартовала в Нижнем Тагиле с 1 апреля.