Родители первоклассников атакуют «Госуслуги», а Тагил становится грустным

Многие помнят шутку про «скажи лук» и ответ на нее, но никто не ожидал, что в переносном смысле она будет так актуальна: цены на лук, картофель и прочие овощи действительно начали «бить по карману». Так в один из супермаркетов Нижнего Тагиле нагрянула проверка из-за высокой стоимости килограмма картофеля… в 200 рублей.