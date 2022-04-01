Родители первоклассников атакуют «Госуслуги», а Тагил становится грустным

Родители первоклассников атакуют «Госуслуги», а Тагил становится грустным
Родители первоклассников атакуют «Госуслуги», а Тагил становится грустным
Сегодня, 22:07ОбществоФото: pixabay
С чего начался первый день записи в школу у тагильчан, как доставка дала сбой, а из-за непогоды происходят массовые ДТП — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях пятницы, 1 апреля, в Нижнем Тагиле, Свердловской области и не только.

Школьные годы чудесные

Ровно в полночь родители будущих тагильских первоклассников превратились из обыкновенных взрослых в зомби, атакующих «Госуслуги». Итогом стало падение сайта, проблемы с загрузкой страниц и перегруженный сервер. Позднее глава Нижнего Тагила даже напомнил, что помимо «Госуслуг» есть и другие цифровые платформы.

А вот в школах нашего города пока нет официального запрета на использование Zoom и Skype. В отличие от Екатеринбурга, например. В уральской столице уже перешли полностью на российские платформы.

Будущие тагильские школьники стали победителями сразу в нескольких номинациях национального чемпионата РФ по робототехнике среди воспитанников детских садов. Малыши из Нижнего Тагила умеют не только лепить куличи в песочницах, но и модернизировать роботов.

Дела купеческие

Торговая марка «Магнит» ввела ограничения на ряд товаров в Нижнем Тагиле и ГГО — больше трех упаковок на человека нельзя купить гречневой крупы, прессованного сахара, пшеничной муки, подсолнечного масла, соли, риса и сахара весом 1 кг. По подгузникам, куриным тушам и пятикилограммовым мешкам с сахаром действуют уже другие ограничения.

А вот губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил правительство региона проработать вопрос о помощи ресторанам быстрого питания. Например, чтобы торговые точки могли, не закрываясь, работать под другим брендом.

Из-за сбоя в системе оплаты банковскими картами накануне вечером «встала» служба доставки «Сбермаркет». Как свердловчане отменяли оплату и ждали возврат денежных средств на свои карты, читайте тут.

Владельцы новых иномарок в Нижнем Тагиле столкнулись с проблемами обслуживания машин. Из-за нарушения логистических цепочек нужные детали не приходят вовремя, а салоны терпят убытки. Как планируют решить эти проблемы тагильские автодилеры, читайте в нашем материале.

Многие помнят шутку про «скажи лук» и ответ на нее, но никто не ожидал, что в переносном смысле она будет так актуальна: цены на лук, картофель и прочие овощи действительно начали «бить по карману». Так в один из супермаркетов Нижнего Тагиле нагрянула проверка из-за высокой стоимости килограмма картофеля… в 200 рублей.

Пока кооператоры придумывают новые схемы наживы, тагильчане продолжают дышать примесями из целого «букета» химических элементов. На этот раз — сероводородом в пятикратном размере. Вот такой «День дурака» получается.

В мире «животных»

В действиях жительницы Тюмени некоторые наши читатели узнают своих соседей и прочих незнакомых женщин — горе-мать пнула своего старшего ребенка, гуляя с коляской. Инцидент так и остался бы незамеченным, если бы не попал на камеру регистратора припаркованного неподалеку автомобиля.

Из-за непогоды выросло количество ДТП на дорогах Свердловской области. Так, очевидцы сообщали о множестве аварий на Тюменском тракте и на подъезде к Екатеринбургу.

В то время, как погода продолжает удивлять свердловчан далеко не весенним снегом и гололедицей на дорогах.

20-летний свердловчанин получил 18 лет колонии за многочисленные кражи и убийство 80-летнего ветерана. Все преступления злоумышленник совершил, будучи пьяным.

Если ты грустишь...

... то загрузи фото в новую соцсеть «Грустнограм». Там уже появилась страница Нижнего Тагила со сломанными фигурами динозавров в парке на Пихтовых горах и перевернутой Бабой Ягой из Ледового городка.

Сюжеты:
ЕкатеринбургНижний ТагилЭксклюзивИтоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
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