Рожденную в тюрьме сестру ищет жительница Екатеринбурга на «Жди меня»

Екатеринбурженка обратилась в программу «Жди меня», чтобы найти сестру, которую ее мать родила в заключении и от которой потом отказалась семья.

Программа «Жди меня» с участием жительницы Екатеринбурга вышла на телеканале НТВ в конце марта 2022 года. Женщина рассказала, что хочет найти сестру, которую ее мама родила в тюрьме и которую она никогда не видела. Это произошло, когда екатеринбурженке было пять или шесть лет. Она вспоминает, как пришли сотрудники милиции и забрали ее беременную мать. Через некоторое время им сообщили о рождении здоровой девочки. Однако бабушка героини не захотела забрать ребенка. Вышедшая на свободу мать тоже не интересовалась судьбой младшей дочери. Несмотря на это женщина твердо решила, что найдет свою сестру. Для этого она обратилась в «Жди меня». По словам ведущих, в Главном управлении ФСИН по Свердловской области им отказались помочь. Однако откликнулась уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Омбудсмен отметила, что в областном управлении ЗАГС информацию найти не удалось. Она пообещала поднять архивы СИЗО, колонии и медучреждения, которое тогда принимало рожениц из следственного изолятора.

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