С погибшим в бою под Мариуполем танкистом простились в Свердловской области

В деревне Большая Тавра Свердловской области простились с 24-летним военным Владиславом Сагитовым.
20 марта он получил смертельное осколочное ранение в боях под Мариуполем.
По рассказам земляков, Владислав был ответственным и добрым молодым человеком. Помогал маме по хозяйству, опекал младших братьев и сестер.
Проститься с военным 31 марта пришли три сотни человек. Заместитель главы администрации Красноуфимского района по социальным вопросам Роман Родионов отметил, что Владислава Сагитова «знали и любили» все жители села.
Танкиста проводили в последний путь с почестями: был почетный караул, играл духовой оркестр.