С погибшим в бою под Мариуполем танкистом простились в Свердловской области

С погибшим в бою под Мариуполем танкистом простились в Свердловской области
С погибшим в бою под Мариуполем танкистом простились в Свердловской области
Сегодня, 15:32ОбществоФото: pixabay.com
24-летний свердловский танкист Владислав Сагитов погиб от осколочного ранения в ходе спецоперации в Украине.

В деревне Большая Тавра Свердловской области простились с 24-летним военным Владиславом Сагитовым.

20 марта он получил смертельное осколочное ранение в боях под Мариуполем.

По рассказам земляков, Владислав был ответственным и добрым молодым человеком. Помогал маме по хозяйству, опекал младших братьев и сестер.

Проститься с военным 31 марта пришли три сотни человек. Заместитель главы администрации Красноуфимского района по социальным вопросам Роман Родионов отметил, что Владислава Сагитова «знали и любили» все жители села.

Танкиста проводили в последний путь с почестями: был почетный караул, играл духовой оркестр.

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