Сбер выдаст ипотеку 10 тыс. заемщиков из соцкатегорий на ранее заявленных условиях

В Сбербанке заявили о готовности оформить сделки по ипотечному кредитованию, которые были сначала одобрены, а затем переведены в отказ. Целевые займы будут выданы десяти тысячам заемщиков из числа наиболее уязвимых групп населения на ранее заявленных условиях.

Кредиты на приобретение жилых площадей по невысоким процентным ставкам смогут получить семьи, у которых в собственности нет своего жилья, родители, в одиночку воспитывающие детей, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, пишет newsnn.ru. Уточняется, что оформить ипотеку смогут и заемщики, которые в качестве первоначального взноса используют государственный жилищный сертификат на приобретение жилья для ряда категорий льготников, в числе которых — ветераны Великой Отечественной войны, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, сотрудники ОВД и МЧС, переселенцы, сироты и семьи, которые нуждаются в улучшении условий проживания. При этом действующая процентная ставка на квартиры в новостройках по льготной ипотеке для семей с детьми составляет от 4,7%, по программе «Господдержка-2020» — от 5,85%, а по «Дальневосточной ипотеке» — от 0,1%. Одновременно с этим Сбер продолжит выдачу ипотечных займов по таким программам, как «Господдержка-2020», «Дальневосточная ипотека» и «Семейная ипотека». В финансово-кредитном учреждении пояснили, что клиенты могут оформить ипотеку на текущих условиях в случае заключения договора до 6 апреля этого года. Сообщается также, что заемщики имеют право подать заявку на возмещение стоимости услуг банка и его дочерних компаний по подготовке к осуществлению сделки.

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