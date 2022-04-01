Сбер выдаст ипотеку 10 тыс. заемщиков из соцкатегорий на ранее заявленных условиях

Сбер выдаст ипотеку 10 тыс. заемщиков из соцкатегорий на ранее заявленных условиях
Сбер выдаст ипотеку 10 тыс. заемщиков из соцкатегорий на ранее заявленных условиях
Сегодня, 20:37ОбществоФото: pxhere.com
В Сбербанке заявили о готовности оформить сделки по ипотечному кредитованию, которые были сначала одобрены, а затем переведены в отказ. Целевые займы будут выданы десяти тысячам заемщиков из числа наиболее уязвимых групп населения на ранее заявленных условиях.

Кредиты на приобретение жилых площадей по невысоким процентным ставкам смогут получить семьи, у которых в собственности нет своего жилья, родители, в одиночку воспитывающие детей, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, пишет newsnn.ru.

Уточняется, что оформить ипотеку смогут и заемщики, которые в качестве первоначального взноса используют государственный жилищный сертификат на приобретение жилья для ряда категорий льготников, в числе которых — ветераны Великой Отечественной войны, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, сотрудники ОВД и МЧС, переселенцы, сироты и семьи, которые нуждаются в улучшении условий проживания. При этом действующая процентная ставка на квартиры в новостройках по льготной ипотеке для семей с детьми составляет от 4,7%, по программе «Господдержка-2020» — от 5,85%, а по «Дальневосточной ипотеке» — от 0,1%.

Одновременно с этим Сбер продолжит выдачу ипотечных займов по таким программам, как «Господдержка-2020», «Дальневосточная ипотека» и «Семейная ипотека». В финансово-кредитном учреждении пояснили, что клиенты могут оформить ипотеку на текущих условиях в случае заключения договора до 6 апреля этого года. Сообщается также, что заемщики имеют право подать заявку на возмещение стоимости услуг банка и его дочерних компаний по подготовке к осуществлению сделки.

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