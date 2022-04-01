Сбои во время записи в 1 классы объяснили в мэрии Екатеринбурга

Приемная кампания в 1 классы стартовала по всей России ночью 1 апреля 2022 года. В Екатеринбурге родители отправляли заявления, но столкнулись с массовыми сбоями.

Некоторые из них говорят, что сразу же получили отказ, а у некоторых все перестало работать. В мэрии Екатеринбурга попросили не устраивать паники, так как в этом году мест хватит всем. Глава городского департамента Константин Шевченко заявил, что, возможно, была техническая проблема, но она будет быстро устранена. По его словам, в школу № 25 на 10.00 утра уже подано 278 заявлений, а в школе выделено 360 мест. Он предположил, что, вероятно, некоторые родители подавали заявление без адресной привязки. Этот момент он обещал посмотреть и устранить. При этом замминистра цифрового развития и связи региона Роман Маточкин уверен, что ошибок в ходе записи не возникало, как и технических сбоев. Он уточнил, что пиковая нагрузка наблюдалась в момент открытия записи, так как в первые 3-7 минут число заявлений достигало до 55 штук за секунду, но потом ситуация стабилизировалась, пишет Е1. На данный момент уже 32 школы Екатеринбурга закончили прием заявлений ввиду полной комплектации. Всего в городе уже зарегистрировано 16 тысяч заявлений, а мест для первоклашек выделено 23,3 тысячи. По данным мэрии, на 10.00 утра 1 апреля осталось всего 7,3 тысячи мест.

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