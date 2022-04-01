Стало известно, сколько тагильчан призовут на военную службу этой весной

Сколько тагильчан получат повестки в армию и как будет проходить военный призыв в Свердловской области, редакции TagilCity.ru рассказали в местном военкомате.

Во время весеннего призыва, с 1 апреля по 15 июля 2022 года, повестки в армию получат более 250 тагильчан, сообщили редакции TagilCity.ru в военкомате Нижнего Тагила. При этом правила призыва на срочную службу не изменились — повестку о явке будут вручать лично в руки. Вызов граждан в военные комиссариаты на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, будет производится исключительно через вручение повесток и никак иначе, отметили в пресс-службе ЦВО. Всего из 29 регионов Центрального военного округа, в который входит Свердловская область, призовут около 53 тысяч человек. Освободят от срочной службы в этом году юношей Ямало-Ненецкого округа. По закону, призыв в этом регионе проходит только осенью. Отправлять в воинские части молодых людей из ЦВО начнут с 23 мая этого года. Служить новобранцы будут в разных регионах страны. Так, 5,5 тысячи человек планируют отправить в Восточный и Западный округа. В состав первого входят Колыма, Чукотка, Бурятия, Якутия, Камчатка. Второго — Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская и Воронежская области. Перевезут срочников на восток и запад страны с помощью восьми воинских эшелонов. Основная часть молодых людей отправится служить на поезде, 1,5 тысяч новобранцев — на самолетах. В пресс-службе ЦВО добавили, что при призыве будут соблюдены все меры по предотвращению распространения ковида. В войска России отправят только молодых людей с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Напомним, Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что срочники не будут участвовать в спецоперации на Украине.

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