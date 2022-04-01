Стало известно, сколько тагильчан призовут на военную службу этой весной

Стало известно, сколько тагильчан призовут на военную службу этой весной
Стало известно, сколько тагильчан призовут на военную службу этой весной
Сегодня, 17:56ОбществоФото: 1MI
Сколько тагильчан получат повестки в армию и как будет проходить военный призыв в Свердловской области, редакции TagilCity.ru рассказали в местном военкомате.

Во время весеннего призыва, с 1 апреля по 15 июля 2022 года, повестки в армию получат более 250 тагильчан, сообщили редакции TagilCity.ru в военкомате Нижнего Тагила. При этом правила призыва на срочную службу не изменились — повестку о явке будут вручать лично в руки.

Вызов граждан в военные комиссариаты на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, будет производится исключительно через вручение повесток и никак иначе, отметили в пресс-службе ЦВО.

Всего из 29 регионов Центрального военного округа, в который входит Свердловская область, призовут около 53 тысяч человек. Освободят от срочной службы в этом году юношей Ямало-Ненецкого округа. По закону, призыв в этом регионе проходит только осенью.

Отправлять в воинские части молодых людей из ЦВО начнут с 23 мая этого года. Служить новобранцы будут в разных регионах страны. Так, 5,5 тысячи человек планируют отправить в Восточный и Западный округа. В состав первого входят Колыма, Чукотка, Бурятия, Якутия, Камчатка. Второго — Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская и Воронежская области.

Перевезут срочников на восток и запад страны с помощью восьми воинских эшелонов. Основная часть молодых людей отправится служить на поезде, 1,5 тысяч новобранцев — на самолетах.

В пресс-службе ЦВО добавили, что при призыве будут соблюдены все меры по предотвращению распространения ковида. В войска России отправят только молодых людей с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

Напомним, Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что срочники не будут участвовать в спецоперации на Украине.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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