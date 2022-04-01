Суд Екатеринбурга приговорил к 18 годам тюрьмы убийцу 80-летнего ветерана

Ночью 12 августа 2021 года молодой человек залез в дом к 80-летнему ветерану через окно, чтобы его ограбить. Хозяин, видимо, проснулся от шума и застал парня на месте преступления.
Чтобы избавиться от свидетеля, грабитель забил его до смерти руками и ногами. После этого он похитил деньги и медали ветерана.
Не смыв даже кровь с рук, 20-летний житель Краснотурьинска отправился к своей девушке.
Преступника задержали по горячим следам. Тот признался в содеянном, заявив, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.
При обыске у него нашли медали, принадлежащие убитому.
По словам знакомых, молодой человек нигде не работал, злоупотреблял спиртным, нюхал клей.
В пьяном виде он грабил дома и сараи, тащил все, что попадалось под руку, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Суд приговорил преступника к 18 годам колонии строгого режима. Отягчающим обстоятельством было признано совершение всех преступлений в состоянии алкогольного опьянения.