Суд Екатеринбурга приговорил к 18 годам тюрьмы убийцу 80-летнего ветерана

Суд Екатеринбурга приговорил к 18 годам тюрьмы убийцу 80-летнего ветерана
Суд Екатеринбурга приговорил к 18 годам тюрьмы убийцу 80-летнего ветерана
Сегодня, 16:06ОбществоФото: pixabay.com
20-летнего жителя Краснотурьинска осудили за серию краж и грабежей, которые закончились убийством 80-летнего ветерана.

Ночью 12 августа 2021 года молодой человек залез в дом к 80-летнему ветерану через окно, чтобы его ограбить. Хозяин, видимо, проснулся от шума и застал парня на месте преступления.

Чтобы избавиться от свидетеля, грабитель забил его до смерти руками и ногами. После этого он похитил деньги и медали ветерана.

Не смыв даже кровь с рук, 20-летний житель Краснотурьинска отправился к своей девушке.

Преступника задержали по горячим следам. Тот признался в содеянном, заявив, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

При обыске у него нашли медали, принадлежащие убитому.

По словам знакомых, молодой человек нигде не работал, злоупотреблял спиртным, нюхал клей.

В пьяном виде он грабил дома и сараи, тащил все, что попадалось под руку, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Суд приговорил преступника к 18 годам колонии строгого режима. Отягчающим обстоятельством было признано совершение всех преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

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