Более 5 000 представителей профессионального спортивного сообщества приехали на международный конгрессно-выставочный форум SportForumLive. Мероприятие провели под девизом: «Мы вместе. Спорт». Оно проходило в Москве 30 и 31 марта текущего года.

На мероприятии делегаты раскрыли тему развития физкультуры и спорта. Они побеседовали о перспективах налаживания взаимодействия между странами, будущем спортивной отрасли, а также о методах защиты прав и интересов отечественных спортсменов. В первые сутки форума госнаграды представителям спортивной отрасли вручил помощник главы государства Игорь Левитин. Об этом информирует newsnn.ru. Форум SportForumLive стал ведущим конгрессно-выставочным событием РФ. Организацией проведения мероприятия занимается Министерство спорта России при помощи АНО «Форум «Спортивная держава» под эгидой международного спортивного форума «Россия - спортивная держава». Организаторы за два дня реализовали более 30 деловых мероприятий, заключили 16 соглашений и провели две церемонии награждения. Стратегическая дискуссия «Право на спорт. Риски и перспективы» стала важным событием первого дня работы SportForumLive. В обсуждении участвовали замглавы Правительства России Дмитрий Чернышенко, помощник Владимира Путина Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин, президенты Олимпийского комитета и Паралимпийского комитета России Станислав Поздняков и Павел Рожков, министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, а также управленцы всероссийских спортивных федераций и высокопоставленные гости из субъектов РФ. Надо выразить благодарность атлетам, сохранившим патриотические настроения, несмотря на все давление. Спорт должен быть вне политики, заявил зампред Правительства России. Он напомнил о решении перераспределить более восьми миллиардов рублей, оставшихся после отмены международных соревнований. На эти деньги в регионах возведут спортивную инфраструктуру и организуют новые форматы состязаний. Глава Минспорта России Олег Матыцин заявил, что его структура создала план первоочередных мер по обеспечению устойчивости сферы физической культуры и спорта. Информационными партнерами SportForumLive стали холдинг 1MI и издание «Советский спорт».

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